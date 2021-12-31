Приховати обіг не вдасться: нові правила та винятки для ФОП з 1 січня

З 1 січня 2022 року в Україні стануть обов'язковими реєстратори (касові апарати) для ФОПів другої-четвертої груп, які ведуть розрахункові операції за товари або послуги. Ініціативу намагалися відкласти ще на рік, але депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев закликав підприємців змиритися.

«Ніколи ми не обговорюватимемо відстрочку… Ідеї мінімальної вартості покупок, лімітів незастосування РРО, відстрочок з будь-якого приводу — обман і профанація шахраїв», — заявив нардеп.

За задумом авторів ініціативи про повсюдне впровадження РРО/ПРРО, такий крок дозволить продемонструвати реальні обороти ФОПів та почистити ряди від несумлінних, а також вивести економіку з тіні, збільшити надходження до бюджету. В Асоціації малого та середнього бізнесу не згодні. Вони мають розрахунки, що економіка від тотальної фіскалізації більше втратить, ніж отримає.

У податковій підозрюють, що велика частина підприємців-«єдинників» фактично не відповідає обраній групі. На сьогодні для ФОПів встановлені жорсткі ліміти річного доходу, а при їхньому перевищенні необхідно змінювати групу .

За інформацією податкової, більшість ФОПів, яких зобов'язали мати касовий апарат, вже встановили РРО або завантажили ПРРО. Не застосовувати реєстратори дозволено:

сільським підприємцям, якщо не ведеться торгівля підакцизними товарами та через інтернет;

підприємцям, які не ведуть розрахункові операції, а отримують оплату шляхом перерахування з рахунку на рахунок (через системи Приват24, LiqPay, Fondy, WayForPay, Ощад24, EasyPay, PayPong, City24 та подібних).

На час карантину в Україні діє мораторій на інспектування ФОП, тому наявність касових апаратів поки що перевірити не зможуть. Проте, коли мораторій знімуть, ФОПам-порушникам загрожують такі штрафи:

за непроведення угоди через реєстратор — 100% вартості проданих товарів (150% при повторному порушенні);

за спотворення даних — 510 грн;

за продаж підакцизних товарів без попереднього програмування кожного найменування — 5100 грн.

Фото pixabay.com

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