Зеленський доручив Кабміну збільшити мінімалку військовим

В Україні, де у 2022 році планують перерахунок пенсій військовим, які були призначені до серпня 2021 року, у 2023 році затвердять новий розмір мінімального грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.

Так, указом президента військовим (крім військовослужбовців строкової служби) «мінімалку» встановлять на рівні не менше, ніж дворазовий розмір мінімальної зарплати, встановлений законом на 1 січня календарного року.

«Уряд до 30 червня 2022 року має внести на розгляд Верховної Ради законопроект, спрямований на удосконалення грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних країн світу», — йдеться у документі.

Раніше повідомлялося про підвищення виплат сім'ям військовослужбовців, які загинули в АТО (ООС) — мінімальний розмір пенсій з втрати годувальника зросте з 6100 до 7800 гривень.

Фото зі сторінки Міністерства оборони України у соціальних мережах

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