З 1 січня змінюються бюджетні рахунки: що треба врахувати при сплаті податків

В Україні, де на початку 2022 року Казначейство має відкрити нові бюджетні рахунки для зарахування платежів до загального фонду державного бюджету, банківська система почне працювати у штатному режимі з вівторка, 4 січня.

У Державній податковій службі України повідомили, що банківський день у Системі електронних платежів НБУ (СЕП) у суботу, 31 грудня 2021 року, закінчується о 13.00. Згідно з Регламентом Казначейства, 31 грудня органи Казначейства працюють без клієнтів.

«Кошти, сплачені на бюджетні рахунки, які надійдуть через СЕП у період з 1 січня 2022 року до 3 січня 2022 року (включно), Казначейством будуть зараховані датою банківського дня 4 січня 2022 року. Починаючи з 4 січня 2022 року, банківська система України працюватиме у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.

У ДПС додали, що 31 грудня 2021 року та 1 січня 2022 року проводитимуться регламентні та технологічні роботи, пов'язані із закриттям року. У зв'язку з цим можливі обмеження у роботі електронних сервісів з 22:00 31 грудня 2021 до 20:00 1 січня 2022 року.

«Операційний день для прийому та обробки податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН 31 грудня 2021 року триватиме до 15:00. 1, 2 та 3 січня 2022 року — вихідні та святкові дні. 4 січня 2022 року — операційний день з 08:00 до 20:00», — повідомили у ДПС.

З інформацією про нові бюджетні рахунки по областях можна ознайомитись на сайтах регіональних податкових, також інформацію з посиланням на відповідні зміни публікує golovbukh.ua.

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Фото з Pixabay

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