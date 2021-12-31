Скільки у 2022 році коштуватиме бензин та дизпальне на заправках: прогноз експерта

2021 рік, що минув, виявився досить складним для вітчизняної енергетики. Україна відчуває гострий дефіцит вугілля, запаси природного газу, що різко подорожчав, можуть виявитися недостатніми для проходження опалювального сезону, через що значно зростає споживання електроенергії. Але Україна має ще один важливий енергетичний ринок — нафтопродукти. Розберімося, як справи з бензином, дизпальним і скрапленим газом і які цінові прогнози на 2022 рік. Про це «ФАКТАМ» розповів директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

«Для українського ринку нафтопродуктів два „ковидні“ роки стали рекордними»

— Якими є основні підсумки 2021 року на вітчизняному паливному ринку?



— Я б відзначив навіть два останні роки. Адже хоча для світової економіки два «ковідні» роки були кризовими, для українського ринку нафтопродуктів вони стали багато в чому дуже продуктивними та навіть рекордними. У 2020 році ринок моторного пального — бензину, дизпального та скрапленого газу — виріс на 5,5%, до 11,5 млн тонн. А за 11 місяців 2021 року зростання було 6,2%, або 700 тисяч тонн, що в результаті становило 11,3 млн тонн. Вже очевидно, що за підсумками 2021 року ми подолаємо позначку 12 млн тонн. Таким чином, два останні роки стали рекордними за обсягом споживання нафтопродуктів.

Є кілька причин зростання продажу пального. З одного боку, українці стали більше подорожувати країною власними автомобілями, з іншого — багато хто пересів з громадського транспорту у приватні автівки саме з міркувань захисту від пандемії, щоб зменшити контакт з іншими людьми. Цю тенденцію підтверджує щільність транспортного потоку по всій країні, що помітно зросла.

— Ну, з бензином зрозуміло. А як щодо дизельного пального, яке має не менший попит?

— Тенденція зростання споживання спостерігається й на ринку дизельного пального. У 2021 році баланс цього ринку досяг майже 8 млн тонн, що у півтора раза більше, ніж у кризовому 2014 році. Тільки за останні два роки приріст становив 1 млн тонн. Адже саме дизпальне — це, умовно кажучи, кров економіки. Саме його заливають у баки тракторів, комбайнів та іншої важкої техніки. Як результат, паралельно зі зростанням споживання дизпального ми спостерігаємо за останні два роки рекорди врожайності в аграрному секторі та небачені раніше масштаби великого будівництва.

Хочу зазначити, що головною подією 2021 року, яка дала поштовх змінам на дизельному ринку, стала зупинка у лютому нафтопродуктопроводу «Прикарпатзахідтранс». Влада розпочала розслідування законності приватизації магістралі у 2014−2015 роках, а преса міцно закріпила магістраль за Віктором Медведчуком. Причетність політика до об'єкта стала ще очевиднішою після розшифровки багатогодинних записів того періоду, на яких кум російського президента клопочеться про власність і запуск труби. Але потік російського дизпального зупинило не лише закриття труби, а й дестабілізація постачання від «Роснафти».

Параліч такого великого гравця змусив трейдерів шукати нові джерела для постачання. Найбільші обсяги ринок, цілком очікувано, знайшов у Білорусі. Там наростили постачання на 30%, або майже на 700 тисяч тонн, що дозволило білорусам повернути статус найбільшого постачальника дизпального до України, який у 2018 році перехопили росіяни. Восени 2021 року білоруси вийшли на рекордні обсяги відвантажень — до 300 тисяч тонн на місяць.

— Але чи зможуть білоруські заводи за сьогоднішніх політичних умов підтримувати нинішні обсяги постачання дизпального в Україну чи навіть збільшити їх?

— З одного боку, західні санкції, по суті, обмежили експортні ринки збуту білоруських нафтопродуктів лише Україною, що 2021 року було дуже відчутним. Наразі фактично один з двох білоруських НПЗ, Мозирський, повністю працює на Україну. З іншого боку, влада Білорусі вже заявила про зменшення переробки нафти у 2022 році, що, ймовірно, насамперед торкнеться Новополоцького НПЗ, який потрапив під прямі санкції США. Ну, й будь-що прогнозувати не дозволяє сам Олександр Лукашенко, який зачастив з гучними заявами. Не виключається, що сама Україна буде змушена обмежувати постачання пального з недружньої країни. Благо замінити їх зараз є чим.

— І звідки саме ми зможемо отримувати нафтопродукти, яких бракує?

— Ще влітку стало зрозуміло, що рекордний обсяг прийде морем. Очікується, що за результатами 2021 року морські постачання становитимуть до 1,2 млн тонн, або у півтора раза більше, ніж у 2020 році. Українські морські порти мають величезний потенціал, і збільшення перевалки навіть утричі не буде великою проблемою, особливо якщо правильно розставити пріоритети для «Укрзалізниці». Фактично це означає, що морем можна буде закрити весь російський імпорт.

Хороший потенціал є й в українських НПЗ, головним чином — в «Укртатнафти». Цього року завод зберіг виробництво на рівні минулого року. Але вже у 2022 році завод планує наростити переробку на 1 млн тонн, до понад 4 млн тонн. Однак збільшення постачання через порти та з НПЗ буде можливим за однієї умови — обмеження російського та білоруського імпорту.

«Зараз вигода від використання на автотранспорті скрапленого газу замість бензину дуже сумнівна»

— А яким 2021-й виявився для популярного в народі скрапленого газу?

— Для автогазу 2021 рік став «трагічним», оскільки його споживання скоротилося вперше з 2012 року. Але в майбутньому падіння популярності скрапленого газу на транспорті може стати поштовхом для збільшення його використання у промисловості.

Хочу зазначити, що розвиток українського ринку скрапленого газу, або, як його називають у світі, LPG, у 2022 році, як і минулого, визначатиметься ситуацією на глобальному ринку, а вона підказує, що у найближчій перспективі дешевого газу у світі не буде. Основний попит на газ на планеті генерують нафтохімічні виробництва, а також житлове та промислове опалення. Локдаун в Європі та США зробив мегапопулярним доставлення їжі, а водночас виріс і попит на упаковку, одноразовий посуд, який виготовляється, зокрема, з LPG. В Азії замкнений по хатах народ став купувати більше газових балонів для приготування їжі та опалення. Все це підняло ціни на LPG у 2020−2021 роках до рекордних позначок.

Висока ціна автогазу в Україні триматиметься й через нашу сильну залежність у цьому сегменті від Росії, Білорусі та Казахстану. По суті, щодо газу все вирішує Росія. Так, з 2017 року запроваджено спеціальний режим експорту в Україну, тож кому та скільки газу дадуть — постійний квест. Крім того, Росія вже показала, що безпосередньо впливає на потоки з Казахстану. У грудні 2021 року ми недоотримали частину казахського газу через скорочення транзитного обсягу Росією. Що вже казати про білоруських постачальників?

Але якщо замістити дизельне пальне та бензин можна завдяки збільшенню переробки та морського імпорту, то щодо скрапленого газу наші можливості дуже обмежені. Диверсифікація обмежена не настільки ціною, як можливостями морських портів і залізниці на заході. Частка LPG, поставленого морем і з країн Європи, за підсумком 2021 року становитиме трохи понад 10% загального обсягу.

Внаслідок стрімкого подорожчання автогазу у другій половині 2021 року співвідношення роздрібних цін на газ та цін на бензин міцно закріпилося в діапазоні 57−59%, хоча у 2020 році це було 47−50%, а у 2015−2016 роках це співвідношення опускалося до 40%. Наразі вигода від використання на автотранспорті скрапленого газу замість бензину дуже сумнівна. У всякому разі, первинна установка газового обладнання на автомобіль буде відшкодовуватися дуже довго. Саме тому популярність газу на транспорті почала знижуватися.

Загалом хочу зазначити, що через нову хвилю російської агресії та явне посилення впливу Кремля в Білорусі ключовим завданням України у сфері нафтопродуктозабезпечення є диверсифікація постачання та нарощування внутрішнього виробництва. Розрахунки показують, що за 3−4 роки цілком реально знизити частку російського та білоруського продукту менш ніж до 30% ринку з поточних 60−70%. Причому, крім зміцнення енергетичної безпеки, країна отримає потужний імпульс у вигляді завантаження та розвитку НПЗ, портів, нафтотранспортної та залізничної мережі.

«Гранична ціна літра бензину А-95 у 2022 році становитиме близько 32,8 грн»

— Які цінові прогнози на 2022 рік?

— Треба розуміти, що вартість нафтопродуктів в Україні залежить від двох ключових факторів — світових котирувань нафти та курсів валют. Передбачити і перше, і друге дуже складно. Адже за 2021 рік нафта пройшла шлях від 54 до 81 долара за барель, тобто зростання склало 50%, а на піках ціна злітала до 86 доларів за барель. Гривня зміцнювалася протягом 2021 року, почавши здавати позиції лише восени — через загрозу російського вторгнення. У січні національна валюта стартувала з 28,19 грн за долар, у листопаді в середньому курс становив 26,52 грн, а у грудні знову впевнено перевищив позначку 27 грн. Тим часом середня роздрібна вартість літра бензину А-95 за рік зросла з 26,76 до 31,71 грн (18,5%), а дизельного пального — з 26,34 до 30,54 грн (16%). Неймовірний стрибок стався щодо скрапленого газу: ціна за рік зросла в півтора рази — з 12,66 до 19,06 грн за літр.

Хочу зазначити, що таке різке підвищення цін на нафту сильно вдарило по економіках багатьох країн. Зокрема, коли ціна барелю злетіла вище за 80 доларів, проти цього виступили США, Японія та Китай, що у підсумку опустило ціни до 75 доларів за барель. Зважаючи на все, діапазон 70−80 доларів за барель є на сьогодні прийнятним для найбільших споживачів та добувачів нафти. Щодо гривні, то опитування банкірів показують консолідований прогноз курсу долара на рівні 28,05 грн.

Виходячи з ціни нафти 80 доларів за барель та прогнозного курсу 28,05 грн за долар, гранична ціна літра бензину А-95 у 2022 році становитиме близько 32,8 грн (сьогодні — 30,2 грн), дизпального — 31,24 грн (сьогодні — 29,44 грн), автогазу — до 20 грн (сьогодні — 19,06 грн).

Але цей прогноз є досить умовним. Є багато факторів, які неможливо врахувати. Пандемія перекреслила всі прогнози нафтових цін та підходи до них. До цього додається багато внутрішніх чинників. Адже в українській економіці багато що залежить від того, яким буде врожай, якими будуть ціни на руду та прокат, чи нападе Путін, чи продовжить «божеволіти» ціна на природний газ? Від усього цього й залежатиме 2022 року вартість пального на заправках, — підсумував Сергій Куюн.

У Європі вкотре злетіли ціни на газ. Йдеться про ф'ючерсні контракти на січень. За даними Міжконтинентальної біржі, ціна досягла 1730 доларів за тисячу кубометрів.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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