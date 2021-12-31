Зарплата вчителя в Україні: коли, кому та на скільки підвищать виплати в 2022 році

З 1 січня в Україні знову підвищать зарплати деяким категоріям освітян. Надбавки становитимуть до 30%. Постанова Кабміну поширюється на державні та комунальні школи, центри, училища.

На 10% підвищуються оклади педагогам у спеціальних навчальних закладах: художніх, спортивних, військових, наукових та інших.

На 15−20% - педагогам у дитячих лікарнях (відділеннях), дитячих санаторіях, центрах реабілітації для дітей з інвалідністю.

На 20% - педагогам у спеціальних (санаторних) закладах дошкільної освіти, у навчальних закладах при установах виконання покарань, приймальниках-розподільниках для дітей, притулках для дітей, у будинках дитини, дитячих будинках.

На 25% - у спецшколах, навчально-реабілітаційних центрах, інклюзивно-ресурсних центрах, логопедичних пунктах.

На 30% - у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках та закладах загальної середньої освіти інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.



Вчителям встановлено доплати за звання. 10% надбавки покладено за кваліфікацію «старший учитель», «старший викладач», «старший вихователь», «керівник гуртка — методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «старший вожатий"-методист», «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

Також встановлено доплату за використання іноземної мови в роботі (+5−10%), за перевірку навчальних робіт (+10−20%), за завідування бібліотекою, майстернею, кабінетом інформатики, куточком живої природи (до 20%).

Ще одна надбавка покладається за класне керівництво:

20% - у підготовчому та 1−4 класах;

25% - у 5−11 (12) класах;

20% - викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Нагадаємо, раніше у Кабіні показали, як змінилися зарплати вчителів з 1 грудня 2021 року. Виплати збільшились на 900−1300 грн залежно від посади, стажу та підтвердженої педагогічної категорії.

Фото pixabay.com

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