В Україні подорожчає алкоголь, але не весь: причина та вартість у 2022 році

В Україні з 1 січня 2022 року подорожчає алкоголь. Підвищаться акцизи на міцні спиртні напої, деякі види вин, лікерів, продуктів перегонки. Особливо сильно зміниться пивний акциз. Це передбачено скандальним «ресурсним» законом про підвищення податків (проект № 5600).

На вина ігристі та газовані міцністю від 1,2 до 15% об. акциз збільшується з 11,65 до 12,23 грн за літр.

за літр. На вина під кодом 2204, 2205, 2206 акциз збільшиться з 8,02 до 8,42 грн за літр.

за літр. На міцний алкоголь (міцністю понад 22% об.) акциз зросте з нинішніх 126,96 до 133,31 грн за літр 100% спирту.

100% спирту. На сидр та пері акциз стане не 1,06, а 1,11 грн за літр.

Зміниться принцип нарахування акцизу на продукцію пивоварів. Якщо раніше пиво з солоду оподатковувалося акцизом 2,78 грн за літр, то тепер стягуватимуть 59,82 грн за 1 літр 100% спирту. Як пояснюють автори закону, новий акциз зачепить тих, хто виробляє міцне пиво. В основному українські виробники випускають на ринок пиво міцністю близько 4,88% об. Підвищений акциз зачепить тих, хто варить пиво більшої міцності. Вже підраховано, що пляшка пива міцністю 8% подорожчає як мінімум на 2 грн. Природньо, що у найбільшому виграші будуть виробники безалкогольного пива.

Нагадаємо, раніше у Раді запропонували боротися з алкоголем не підвищенням акцизу, а створюючи спеціальні магазини для таких товарів.

Фото pixabay.com

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