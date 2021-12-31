НКРЕКП встановила «зелені» тарифи на 2022 рік

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила «зелені» тарифи на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел. Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 29 грудня.

Так, для споживачів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, «зелений» тариф на електроенергію, вироблену сонячними установками, становитиме майже 5,04 грн/кВтгод (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році.

Дещо менший тариф встановлено для генеруючих установок, які були введені після 1 січня 2020 року, «зелений» тариф становитиме 3,78 грн/кВтгод (без ПДВ). Такий самий тариф встановлено і на електроенергію, вироблену на комбінованих вітро-сонячних системах.

Тарифи на електроенергію з біомаси для споживачів, чия встановлена потужність не перевищує 150 кВт, становитимуть 3,81 грн/кВт-год. (без ПДВ) незалежно від року введення установок в експлуатацію. Такі ж самі тарифи встановлені на електроенергію, вироблену з біогазу.

Тарифи на електроенергію, вироблену вітровими установками, становитиме 3,58 грн/кВтгод (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році. А для генеруючих установок, які були введені в експлуатацію після 1 січня 2020 року, «зелений» тариф становитиме 3,22 грн/кВтгод (без ПДВ).

Тарифи на електроенергію, вироблену гідроенергетичними установками, встановлено на рівні 5,37 грн/кВтгод (без ПДВ) — для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,84 грн/кВтгод (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію з 1 січня 2020 року.

Тарифи для геотермальних установок потужністю не більше 150 кВт складуть 4,62 грн/кВтгод (без ПДВ) — для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,16 грн/кВтгод (без ПДВ) для установок, що були введені в експлуатацію після 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні зростуть тарифи на комуналку, в т. ч. на електроенергію, газ та воду.



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