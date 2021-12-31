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Кабмін узяв під контроль ціни на хліб та олію: що це означає

18:37 31 грудня 2021
Кабмін узяв під контроль ціни на хліб та олію: що це означає

Наприкінці року Кабінет Міністрів відкоригував перелік товарів, що мають суттєву соціальну значущість — до нього включили батон і олію, що стрімко дорожчає. Відповідна ухвала уряду датована 30 грудня.

Цим же документом уряд обмежив граничний рівень торгової надбавки на хліб — вона не може становити більше 10% від оптово-роздрібної ціни (з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, упаковки та інших послуг, пов'язаних із реалізацією кінцевого споживача).

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Щодо товарів із суттєвою соціальною значимістю запроваджується «державне регулювання цін шляхом декларування зміни роздрібних цін» на них.

Нагадаємо, нині на розгляді Ради перебуває законопроект, яким держрегулювання цін на соціально-значущі товари запроваджується вже на законодавчому рівні. За задумом авторів проекту, в обов'язковому порядку має бути введено держрегулювання цін на крупу гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку, вермішель із борошна вищого ґатунку пшениці, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, батон із пшеничного борошна, яйця курячі категорії С1, тушку курячу, воду мінеральну негазовану, олію вершкове жирністю 72,5% та олію.

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