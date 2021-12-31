Кабмін узяв під контроль ціни на хліб та олію: що це означає

Наприкінці року Кабінет Міністрів відкоригував перелік товарів, що мають суттєву соціальну значущість — до нього включили батон і олію, що стрімко дорожчає. Відповідна ухвала уряду датована 30 грудня.

Цим же документом уряд обмежив граничний рівень торгової надбавки на хліб — вона не може становити більше 10% від оптово-роздрібної ціни (з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, упаковки та інших послуг, пов'язаних із реалізацією кінцевого споживача).

Щодо товарів із суттєвою соціальною значимістю запроваджується «державне регулювання цін шляхом декларування зміни роздрібних цін» на них.

Нагадаємо, нині на розгляді Ради перебуває законопроект, яким держрегулювання цін на соціально-значущі товари запроваджується вже на законодавчому рівні. За задумом авторів проекту, в обов'язковому порядку має бути введено держрегулювання цін на крупу гречану, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого ґатунку, вермішель із борошна вищого ґатунку пшениці, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, батон із пшеничного борошна, яйця курячі категорії С1, тушку курячу, воду мінеральну негазовану, олію вершкове жирністю 72,5% та олію.

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