Податки підвищать ціну на алкоголь, сервіси Google та Facebook і багато іншого

«Ресурсний закон», за допомогою якого Зеленський «бореться» з олігархами, передбачає підвищення з 1 січня 2022 року акцизів на алкоголь — на 5 відсотків. Щоправда, сплатять цей податок не олігархи, а звичайні споживачі. Зате здорожчає не весь алкоголь — до пива будуть застосовані нові норми оподаткування — з розрахунку на міцність. Зараз він складає 2,78 гривні за літр, а з 1 січня акциз на пиво буде сплачуватись за ставкою 59,82 грн/л спирту, який воно містить. Тобто міцні сорти подорожчають на 1−2 гривні, а легкі — навіть на кілька копійок здешевшають. Щоправда, через інші податки, здорожчання газу, електроенергії тощо оте здешевшання може й не відбутись.

По новому буде оподатковуватись продаж нерухомості. До нового року не оподатковується дохід з продажу одного об'єкта за рік, а на наступні сплачується 5% доходу. З першого січня 2022 продаж фізичними особами першого обʼєкта (якщо він був у власності не менше трьох років) не оподатковується. За другу таку операцію сплачується податок у 5% доходу. Продаж третього та наступних об'єктів буде оподатковуватися за ставкою у 18% з різниці між ціною продажу та ціною, за яку продавець цю нерухомість придбав. Також сплачуються військовий збір (5%) та держмито (1%).

Оподатковуються угоди з продажу земельних ділянок, житла, садових будинків, гаражів та господарських споруд і землі під ними. На продаж отриманого у спадок це правило не поширюється.

Для фізичних осіб-землевласників та тих, хто має право користування земельними ділянками, вводиться таке поняття як мінімальне податкове зобовʼязання МПЗ — сума податків, яку вони мають сплачувати до бюджету. За 2022 рік (сплачується у 2023-му) МПЗ складе 4% нормативної грошової оцінки землі на рік. Надалі — 5 відсотків НГО. Якщо сума нарахованих податків (на прибуток, на землю, ЄСВ) менша за МПЗ, потрібно буде доплатити різницю — чи отримував фермер прибуток, чи працював у збиток, але близько тисячі гривень податків на гектар він повинен буде сплатити.

Але МПЗ не визначається для городів, дачних, садових тощо кооперативів та земельних ділянок, що на 1 січня 2022 року будуть перебувати у межах населених пунктів.

Пільга по звільненню від податку на доходи фізосіб зберігається за тими, хто продає сільгосппродукцію, вирощену самостійно. Але тепер вона не буде залежати від розміру земель, оброблюваних пільговиком. Раніше від ПДФО звільнялись власники землі менше 2 га. Тепер же — тільки ті, чий дохід від продажу вирощеного не більше дванадцяти мінімальних зарплат (на 2022 рік — 78 тисяч гривень). Інші сплатять ПДФО (18% від доходу) та військовий збір (1,5% доходу).

Цього року була підвищена мінімальна зарплата — відповідно зросте податок на нерухомість. Нагадаємо, він нараховується за кожен квадратний метр, що перевищує норму в 60 кв. м для квартири та 120 кв. м — для приватного будинку. Але не може бути більше 1,5% мінзарплати за квадратний метр — на 2022 рік це 97,5 гривні.

Для ФОПів з 1 січня зміняться розміри ЄСВ та єдиного податку, що залежать від встановлених мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Єдиний соціальний внесок для всіх (22% мінзарплати) складе 1430 гривень на місяць. Єдиний податок: 248,1 грн. (10% від прожиткового мінімуму для працездатних) для ФОП першої групи, 1300 гривень (20% мінзарплати) — другої.

ФОП третьої групи це не стосується, єдиний податок вони сплачують як 5%, або (якщо окремо сплачують ПДВ) 3% доходу. ФОП на загальній системі платять 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

З першого січня 2022 року деякі доходи не оподатковуються. Це — вартість соцдопомоги в натуральній формі малозабезпеченим сім’ям, отриманої від надавачів соціальних послуг, а також вартість соціальних послуг, отриманих згідно із законом «Про соціальні послуги». Не оподатковується дохід, отриманий від Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Військовий збір не нараховується на компенсації відсоткових ставок по бюджетній програмі «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва», та кошти, отримані на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій.

Також до кінця 2025 року при ввозі в Україну не нараховується ПДВ на транспорт з електричними або двигунами на природному біогазі. А підприємства з випуску екотранспорту, літієвих акумуляторів та зарядних пристроїв до кінця 2035 року звільняються від податку на прибуток.

З 1 січня 2022 року спеціальні ставки податку будуть мати IT-спеціалісти, що працюють в особливому правовому режимі «Дія City». Для гіг-фахівців та працівників компаній-резидентів «Дія City» за трудовими договорами ПДФО встановлюється у 5%. Також на їх доходи нараховується 1,5% військового збору та ЄСВ у 22% мінзарплати. Корпоративний податок резидент «Дія City» вибирає сам: 18% від прибутку чи 9% від виведеного капіталу.

Також через оподаткування з 1 січня 2022 року для українців на 20% здорожчають всі платні сервіси Google та Facebook, такі як YouTube Premium і Drive, та покупки з Play Маркет — це вже отримало назву «Податок на Google». З нового року міжнародні компанії, що не зареєстровані в Україні але укладають у нас угоди загальним обсягом більше мільйона гривень, мають сплачувати ПДВ у 20% доходів від цих угод. Маються на увазі оплатні доступ до «хмарних» сховищ, підписки на електронні сервіси, зкачування програм, рекламні послуги тощо. Звісно, це навантаження компаніі перекладуть на плечі клієнтів. Ця норма стосується тих, у кого в облікових записах вказано проживання в Україні.

«Якщо ваш обліковий запис обслуговує компанія Google Ireland, ви здійснюєте оплату кредитною карткою та маєте податковий статус „Фізична особа“ або „Приватний підприємець“ і при цьому не зареєстровані як платник ПДВ, то з 1 січня 2022 року компанія Google стягуватиме з вас ПДВ у розмірі 20%. Ця зміна не вплине на клієнтів зі статусом „Юридична особа“. Клієнти, яких стосується ця зміна, зможуть додати або оновити свій податковий статус в обліковому записі Google Ads один раз», — повідомляє Google.

«Відповідно до нового правила ПДВ в Україні, з 1 січня 2022 року Facebook зобов'язаний за законом стягувати ПДВ з усіх продажів реклами всім рекламодавцям в Україні», — інформує Meta. Це стосується тих рекламодавців, у яких країна встановлена як «Україна», і хто не підтвердив, що є зареєстрованою юридичною особою або приватним підприємцем, і самі додали номер платника ПДВ до свого рекламного облікового запису Facebook.

Більше про те, що очікує українців після новорічної ночі — у матеріалі «Зростуть податки, пенсії, вартість води, газу, Інтернету, домофонів та конвертів: що зміниться в Україні з 1 січня».

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