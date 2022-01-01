Комунальні послуги дорожчають усупереч обіцянкам влади: з 1 січня набули чинності нові тарифи на розподіл та доставку газу

Незважаючи на те, що ціна газу за річними тарифами не буде зростати до кінця опалювального сезону, платити за «блакитне паливо» українці будуть більше. З 1 січня 2022 року набувають чинності нові тарифи на розподіл та доставку газу. Компанії намагались підвищити вартість своїх послуг у 2−4 рази, але влада на це не пішла. НКРЕКП затвердила нові тарифи для 40 операторів розподільних мереж, що зросли, як стверджує голова Комісії Валерій Тарасюк, навіть менше, ніж рівень інфляції.

Найбільше за доставку кубометра палива отримають такі компанії як «Чернівцігаз» (цього року — 1,78 грн., хотіли 6,37 грн), «Харківгаз (відповідно 1,79 і 6,45), «Миколаївгаз» (1,79 і 5,75), «Закарппатгаз» (1,78 і 4,6) — 1,99 гривень. Найнижчий тариф — у «Київгазу» 32 копійки (31 і 0,83 копійки). А найбільше підняти вартість доставки хотів «Уманьгаз» — з 1,78 до 8,91 грн.

Ціни вказані без ПДВ, для населення вони будуть більші на 20 відсотків. Ці суми залежать від зарплат працівників (які доводиться підвищувати), вартості обслуговування мереж, самого газу та показаних компаніями втрат газу при транспортуванні тощо. «Злі язики» подейкують, що деякі компанії значно завищують свої втрати, посилаючись на вкрай поганий стан мереж, щоб мати змогу підняти ціни.

Щодо вартості самого газу, який постачається побутовим споживачам, то вона іноді навіть знижується на кілька копійок. Так, найменший річний тариф — 7,7 грн. за кубометр — у «ЕРУ Людям». У більшості постачальників ціни — до 9 гривень (хоча у декого річний тариф — під 12). А найбільша вартість куба газу — 57,5 гривні — у місячному тарифі «ТАС Енерджі». Тариф «Нафтогазу» — 7,96 гривні за кубометр.

Не так давно високопоставлені чиновники запевняли, що вартість водопостачання зростати не буде. Але, вже традиційно, після того, як влада починає розказувати про стабілізацію і заперечувати ріст цін на якийсь товар, настає стабілізець і ціни стрибають уверх.

Окрім вартості доставки газу, НКРЕКП дозволила підвищити й тарифи на водопостачання. Причому — значно різкіше. Нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення погоджено для 45 компаній. Найвища вартість води для побутових споживачів — у «Облводоканал» (Запоріжжя): 54,63 гривні за кубометр (20,87 постачання і 33,76 відведення. Немаленькі ціни і у інших. Так, для КП «Павлоградське виробниче Управління водопровідноканалізаційного господарства» погодили 44,72 (32,85 і 11,87) гривні за кубометр, «Уманьводоканал» — 47,92 (28,47 і 19,45), «Бердянськводоканал» — 47,56 (25,73 і 21,83). Найнижчі розцінки — у Львові: 21,57 (14,41 і 7,16) за куб води. Тарифи «Київводоканалу» — 25,32 (13,47 і 11,85) гривні. Ціни вказані без ПДВ — споживачі заплатять ще на 20 відсотків більше.

Більше про те, що очікує українців у 2022 році — у матеріалі «Що зміниться з 1 січня: реклама втратить сексуальність, а газети — російську мову».

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