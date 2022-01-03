Податкова перевірить всі доходи українців з 1995 року

Податкова адміністрація не відмовилася від ідеї перевірити всі доходи українців, починаючи з 1995 року. Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив в інтерв'ю НВ: після завершення податкової амністії будуть порывнюватися доходи особи за останні двадцять сім років, сплачені податки та великі покупки.

Міністр обіцяє: доходи, про які отримала інформацію податкова, зіставлятимуться з інформацією про купівлю нерухомості та її вартість.

Оголошена податкова амністія, під час якої громадянам пропонується задекларувати реальні доходи, «упущені» податківцями, триватиме до 1 вересня 2022 року. Було озвучено думку, що якщо людина не має задекларованих доходів і амністію вона не проходила, то податкова може донарахувати суму несплачених податків.

Нагадаємо, колишній міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив думку, що загрози донарахувати громадянам податки з 1995 року нічого, крім іронії, не викликають. «Як кажуть, дурень думкою багатіє. Нехай куплять собі гаманець», — запропонував екс-міністр.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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