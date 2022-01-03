27.20 / 27.40 30.70 / 30.95
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Податкова перевірить всі доходи українців з 1995 року

8:23 3 січня 2022
гроші

Податкова адміністрація не відмовилася від ідеї перевірити всі доходи українців, починаючи з 1995 року. Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив в інтерв'ю НВ: після завершення податкової амністії будуть порывнюватися доходи особи за останні двадцять сім років, сплачені податки та великі покупки.

Читайте також: В Україні 1 вересня стартувала «податкова амністія»: кого вона стосується

Міністр обіцяє: доходи, про які отримала інформацію податкова, зіставлятимуться з інформацією про купівлю нерухомості та її вартість.

Оголошена податкова амністія, під час якої громадянам пропонується задекларувати реальні доходи, «упущені» податківцями, триватиме до 1 вересня 2022 року. Було озвучено думку, що якщо людина не має задекларованих доходів і амністію вона не проходила, то податкова може донарахувати суму несплачених податків.

Нагадаємо, колишній міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив думку, що загрози донарахувати громадянам податки з 1995 року нічого, крім іронії, не викликають. «Як кажуть, дурень думкою багатіє. Нехай куплять собі гаманець», — запропонував екс-міністр.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

Полюбити неможливо

Повна несумісність: астрологи назвали пари знаків зодіаку, які ніколи не покохають одне одного

Міцніше за «баранку» тримайся, шофер: що зміниться для українських автомобілістів у 2022 році

Міцніше за «баранку» тримайся, шофер: що зміниться для українських автомобілістів у 2022 році

Ірина Федишин

«А голою зась?»: Ірина Федишин без штанів здивувала шанувальників

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.