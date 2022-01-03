«45 фунтів або 1600−1700 гривень за двоповерховий будинок»: українці обговорюють ціни на газ в Англії

У мережі порівняли рівень цін за опалення в Україні та Англії — інформацією про свої рахунки українці ділилися під постом, де розповідалося, скільки платить за тепло у невеликому двоповерховому будиночку мешканець Туманного Альбіону.

Платіжку на своїй сторінці у соціальних мережах розмістив податковий консультант Олександр Зарайський, який поцікавився цінами у свого знайомого, який живе в Англії. На місяць опалення тому коштує 1 600 — 1 700 гривень (45 фунтів).

Фото Олександра Зарайського

При цьому у двоповерховому будинку, якому 70−80 років, досить тепло: на першому поверсі температура +20, на другому +23.

Автор посту поцікавився у друзів, скільки у них коштує опалення, і отримав масу коментарів.

Раніше у Кабміні не виключали, що у 2022 році тариф на опалення підвищиться на 6%, на воду — на 11%, на газ — на 13%. Вартість електроенергії для споживачів залишиться на нинішньому рівні. Допустимий коридор становить ±3%.

Фото з Pixabay

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