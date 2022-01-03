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Гроші

Коли українцям підвищать мінімальну зарплату у 2022 році

9:35 3 січня 2022
Гаманець

У 2022 році мінімальна зарплатня, до якої, зокрема, «прив'язані» окремі пенсійні та податкові виплати, на відміну від 2021 року, підвищиться не у грудні, а у жовтні.

У Держбюджеті на цей рік зазначається, що з 1 січня мінімальна зарплата встановлена на рівні 6 500 гривень (підвищення відбулося 1 грудня), а з 1 жовтня вона збільшиться на 200 гривень та становитиме 6 700 гривень.

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У погодинній зміні — 39,26 гривні та 40,46 гривні відповідно.

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Нагадаємо, що у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму збільшуються розміри низки податкових платежів, зокрема, ЄСВ та єдиний податок.

Фото з Pixabay

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