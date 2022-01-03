Коли українцям підвищать мінімальну зарплату у 2022 році

У 2022 році мінімальна зарплатня, до якої, зокрема, «прив'язані» окремі пенсійні та податкові виплати, на відміну від 2021 року, підвищиться не у грудні, а у жовтні.

У Держбюджеті на цей рік зазначається, що з 1 січня мінімальна зарплата встановлена на рівні 6 500 гривень (підвищення відбулося 1 грудня), а з 1 жовтня вона збільшиться на 200 гривень та становитиме 6 700 гривень.

Читайте також: Чому у 2022 році пенсії зростатимуть повільніше, ніж у 2021-му: пояснює екс-міністр Андрій Рева

У погодинній зміні — 39,26 гривні та 40,46 гривні відповідно.

Читайте також: Чому запровадження загальнообов'язкового пенсійного накопичення може спровокувати обвал системи: розповідає екс-міністр Андрій Рева

Нагадаємо, що у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму збільшуються розміри низки податкових платежів, зокрема, ЄСВ та єдиний податок.

Фото з Pixabay

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter