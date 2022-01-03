Погана демографія: чи платитимуть пенсії в Україні за декілька років, пояснює ексміністр

Українські чиновники постійно апелюють до поганої демографічної ситуації в країні. Мовляв, саме тому через 15 років вітчизняний Пенсійний фонд не зможе виплачувати пенсії. Дітей народжується дедалі менше, а пенсіонерів стає більше, тому в недалекій перспективі навантаження на Пенсійний фонд зростатиме. Тож, на думку нинішніх урядовців, це призведе до неспроможності виплачувати пенсії вже у найближчому майбутньому.

Прем’єр Шмигаль навіть конкретні терміни назвав: за його словами, якщо нічого не робити, то за 15 років уряд не зможе платити українцям пенсії. А міністр фінансів Марченко пішов ще далі, заявивши, що він, як 40-річний, взагалі не розраховує на пенсію в майбутньому!

Щоправда міністр соціальної політики (у 2016−2019 роках) Андрій Рева категорично не погоджується з чинними представниками влади.

«Після таких заяв цих горе-урядовців потрібно негайно звільняти з посад, оскільки вони публічно розписалися у власній профнепридатності. Але аргумент уряду про те, що загострення демографічної кризи є головною причиною всіх проблем з наповненням Пенсійного фонду України коштами потребує детального розгляду», — наголошує Андрій Рева.

Колишній міністр пропонує все ретельно проаналізувати. Так, варто розпочати з пенсіонерів. З 2016-го по 2021 рік їхня кількість в Україні скоротилась на 1 млн 300 тис. Враховуючи, що наша країна посідає друге місце в Європі за смертністю серед хворих на коронавірусну хворобу то, на думку Реви, ця цифра зростатиме й надалі. На жаль.

Також ексміністр пропонує подивитися на чисельність тих, хто має утримувати пенсіонерів, а саме — на кількість платників єдиного соціального внеску (ЄСВ). Сьогодні в Україні ЄСВ сплачують трохи понад 12 млн осіб. І це при тому, що загалом людей працездатного віку в Україні налічується 24 млн!

«Тобто, майже половина людей працездатного віку не платить внески до Пенсійного фонду. У мене постає питання: скажіть, будь ласка, до чого тут демографія?» — запитує Андрій Рева.

Насправді уявімо, що в Україні замість 24 млн людей працездатного віку стало 100 млн. Що це змінить для Пенсійного фонду, якщо ЄСВ знову ж таки платитимуть ті самі 12 млн громадян?

«Власне, як збільшення народжуваності допоможе покращити стан пенсійного забезпечення в Україні? Відповідь очевидна — ніяк», — вважає Андрій Рева.

Тож, підсумовуємо: кількість пенсіонерів у 2016−2021 роках зменшилась на 1 млн 300 тисяч чоловік, а платників внесків до ПФУ — лише на 600 тис. осіб.

Висновок: співвідношення кількості працівників (платників ЄСВ) та кількості отримувачів пенсії в Україні за останні 5 років не тільки не погіршилось, а покращилось.

Таким чином, заяви уряду про те, що в Україні загострюється демографічна ситуація, яка ставить під загрозу виплату пенсій майбутнім пенсіонерам, не відповідають дійсності.

Про те, чому у 2022 році пенсії зростатимуть повільніше, ніж у 2021-му, розповів ексміністр Андрій Рева в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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