Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Українцям, яким з січня 2022 року підвищили тарифи за розподіл газу, схоже, доведеться доплатити за «блакитне» паливо у тому випадку, якщо вони отримували від облгазів платіжки з нарахованими «температурними коефіцієнтами».

Як повідомляє видання «На пенсії», Верховний Суд ухвалив рішення не на користь громадян.

Видання нагадує, що у 2018 році споживачі газу в деяких областях стали отримувати платіжки з величезними сумами заборгованості — газовики нарахували їм доплату за «приведення обсягу палива до стандартних умов виміру» з грудня 2015 року. Саме у 2015 році набув чинності закон про ринок газу, який передбачав відповідну доплату.

Стандартними умовами для постачання газу вважаються температура повітря плюс 20 градусів та атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпа. Але у зимовий період газ стискається, а влітку — розширюється. І щоб привести обсяг палива до названих умов, показання лічильника множать на відповідний коефіцієнт, що коливається від 0,97 до 1,08 залежно від календарного місяця. Взимку використовуються підвищені коефіцієнти, за рахунок чого й оплата за газ є вищою, а влітку — навпаки.

Свого часу Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила робити донарахування за коефіцієнтом побутовим споживачам, заявивши, що температурна різниця вже врахована у тарифах. Споживачі в судах опротестовували ці донарахування. Утім, до судів пішли й газовики.

За даними видання, рішення на користь споживачів затвердили судді Великої Палати Верховного Суду — доплата за приведення до стандартних умов (температурні коефіцієнти) була визнана законною. Наразі облгази на законних підставах матимуть право стягнути заборгованості.

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Фото з Pixabay

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