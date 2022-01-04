Доплату до пенсії отримають не всі: кому та чому у 2022 році збільшать виплати на 9 відсотків

2022 року українок, які виходитимуть на пенсію за досягненням 60 років, «нагородять» за підвищення пенсійного цензу — їм обіцяно доплату до пенсії у розмірі 9%. Це передбачено ухвалою уряду від 15 вересня 2021 року. Відповідно до документу, доплату отримають ті українки, які народилися з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року.

Видатки, визначені цією постановою, будуть профінансовані не з бюджету Пенсійного фонду, а безпосередньо — за рахунок коштів державного бюджету.

До того ж, важливо пам'ятати, що для виходу на пенсію у встановлений термін майбутня пенсіонерка повинна мати щонайменше 29 років страхового стажу. Якщо ж стаж становить від 19 до 29 років, доведеться працювати до 63 років, зазначає Обозреватєль .

Нагадаємо, що у 2022 році пенсіонерам обіцяють 12 послідовних підвищення виплат з охопленням найчисленніших категорій — підвищать пенсії за віком, пенсії за втратою годувальника, соціальні пенсії, пенсії 70-річним та базовий пенсійний мінімум.

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter