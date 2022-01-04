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Блокування карток українців: які операції обов'язково проконтролює банк

11:38 4 січня 2022
Банківські картки

Українські банки блокують рахунки громадян, якщо їхні операції викликають підозру у фінансових установ — моніторяться і великі операції, і анонімні перекази на суму 5 тисяч гривень.

Як пише OBOZREVATEL, банк може без попередження призупинити (заблокувати) будь-яку сумнівну операцію — такий його обов'язок. Це робиться для того, щоб уникнути участі у відмиванні коштів або ж «сірої» торгівлі.

За словами очільниці ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олени Коробкової, якщо перекази клієнта звичайні та зрозумілі, фінансові установи не будуть їх зупиняти та блокувати.

Фінансові установи моніторять операції з готівкою, нетипові для клієнта суми або на суму від 400 тисяч гривень, перекази, що здійснюються за участю публічних осіб (чиновники, депутати всіх рівнів), а також операції фізосіб-підприємців та юридичних осіб, які відкрилися менше, ніж три місяців тому.

Під блокування може, зокрема, потрапити рахунок, який кілька разів анонімно поповнили серією переказів по 5 тисяч гривень — банк може запідозрити, що таким чином хочуть уникнути ідентифікації.

«На будь-яку транзакцію у вас має бути відповідь: чому вона відбувається. Коли ви відкриваєте рахунок в банку, вас попросять заповнити анкету, зокрема, позначити, навіщо він вам потрібен, який обсяг операцій по ньому проходитиме, ваш фінансовий стан», — пояснює радник голови правління одного із банків Василь Невмержицький.

Ексклюзивний матеріал «Банки масово блокують карткові рахунки українців: у чому причина» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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