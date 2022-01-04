Перша реєстрація автомобіля стане дорожчою: як з 1 січня змінилася сума пенсійного збору

У зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму — показники для різних категорій громадян було переглянуто у грудні минулого року, в Україні зріс розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації автомобіля.

Про це нагадали у Головному сервісному центрі МВС та розповіли про відсоткові ставки збору у залежності від вартості автомобіля.

Фото МВС

Тобто 3 відсотки платять у тому випадку, якщо автомобіль коштує не більше 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року. 4 відсотки — якщо авто коштує від 166 до 290 розмірів прожиткового мінімуму, а 5 відсотків — якщо машина коштує понад 290 розмірів прожиткового мінімуму.

З 1 січня прожитковий мінімум для працездатних громадян становить 2481 гривню.

Про те, що зміниться для водіїв у 2022 році, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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