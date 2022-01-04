27.18 / 27.42 30.58 / 30.99
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Соцстрах прозвітував про погашення заборгованості з оплати лікарняних: як дізнатися, коли надійде виплата

14:01 4 січня 2022
Соцстрах прозвітував про погашення заборгованості з оплати лікарняних: як дізнатися, коли надійде виплата

Фонд соціального страхування України повідомив про погашення заборгованості з оплати листків непрацездатності, які з 1 жовтня переведено в електронний формат. Це сталося завдяки наданій урядом фінансовій підтримці Фонду в обсязі 1,75 млрд гривень.

З'ясувати, коли оплачувати ваш лікарняний, можна онлайн — інформація про стан їх фінансування щоденно оновлюється біля телеграм-каналі Фонду .

Уточнити дату можна також у відділенні Фонду соціального страхування, де у кожному обласному управлінні створено окремі «гарячі лінії».

Читайте також, в яких випадках замість електронного лікарняного можуть видати паперовий.

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

Фішка – у ківі: рецепт салату «Африка», який ви ще не куштували, але вже не забудете

Фішка — у ківі: рецепт салату «Африка», який ви ще не куштували, але вже не забудете

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.