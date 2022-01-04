Соцстрах прозвітував про погашення заборгованості з оплати лікарняних: як дізнатися, коли надійде виплата

Фонд соціального страхування України повідомив про погашення заборгованості з оплати листків непрацездатності, які з 1 жовтня переведено в електронний формат. Це сталося завдяки наданій урядом фінансовій підтримці Фонду в обсязі 1,75 млрд гривень.

З'ясувати, коли оплачувати ваш лікарняний, можна онлайн — інформація про стан їх фінансування щоденно оновлюється біля телеграм-каналі Фонду .

Уточнити дату можна також у відділенні Фонду соціального страхування, де у кожному обласному управлінні створено окремі «гарячі лінії».

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