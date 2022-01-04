Українці масово не платять внески до Пенсійного фонду: як уникають платежів і чому

Майже половина людей працездатного віку не платить внески до Пенсійного фонду.

Таку інформацію озвучив міністр соціальної політики (2016−2019 рр.) Андрій Рева в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

Пояснюючи, чому так сталось Андрій Рева зазначає, що арифметика наступна:

• 3 млн. осіб звільнені від сплати ЄСВ згідно чинного законодавства;

• 2 млн. осіб є безробітними, чисельність яких обраховано за методикою Міжнародної організації праці (МОП);

• 3 млн. осіб виїхали з України і працюють за кордоном на постійній основі;

• 3 — 5 млн. осіб працюють у тіні (сюди перетікає частина безробітних, як тих, хто перебуває на обліку у центрах зайнятості, так і тих, хто не зареєстрований як той, хто шукає роботу).

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Водночас, ексвисокопосадовець нагадує, що у період з 2016 по 2019 рік кількість платників ЄСВ в Україні зросла на 508 тисяч осіб.

«508 тисяч працівників вийшло з тіні протягом 2016 — 2019 років. Але вже з серпня 2019 року, після зміни влади, й до сьогодні кількість платників ЄСВ скоротилась на 1 млн 100 тис осіб. Зафіксуємо, що сумарно за 5 останніх років кількість платників ЄСВ зменшилась на 600 тисяч осіб. Підсумовуємо: кількість пенсіонерів у 2016 — 2021 роках зменшилась на 1 млн 300 тисяч осіб, а платників внесків до ПФУ — лише на 600 тис. осіб», — відзначив ексміністр.

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Таким чином Андрій Рева приходить наступного висновку: співвідношення кількості працюючих (платників ЄСВ) та кількості отримувачів пенсії в Україні за останні 5 років не тільки не погіршилося, а покращилося. Тож, заяви уряду про те, що в Україні загострюється демографічна ситуація, яка ставить під загрозу виплату пенсій майбутнім пенсіонерам, не відповідають дійсності.

Ексклюзивний матеріал «Чому у 2022 році пенсії зростатимуть повільніше, ніж у 2021-му: пояснює ексміністр Андрій Рева» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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