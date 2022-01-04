Що буде з цінами на товари та послуги в Україні найближчими місяцями: Нацбанк опублікував прогноз

В Україні, де постійно підвищуються тарифи, підприємства всіх секторів економіки також прогнозують подальше зростання цін на власну продукцію та послуги. Про це повідомили у Національному банку України за результатами щомісячного розрахунку індексу очікувань ділової активності (ІОДА).

Зазначається, що бізнес у грудні знову погіршив оцінки щодо економічного стану своїх підприємств.

Стрімке підвищення цін на енергоносії, дефіцит сировинних товарів, збільшення виробничих витрат, зростання загрози розвитку воєнного конфлікту, ускладнення світової епідемічної ситуації погіршили оцінки підприємств усіх секторів, що беруть участь у щомісячних опитуваннях.

За даними НБУ, загальні оцінки щодо зайнятості погіршилися: на збільшення чисельності працівників очікували лише підприємства торгівлі, але респонденти підприємств галузей промисловості, будівництва та сфери послуг були налаштовані на її скорочення.

Щодо оцінки результатів діяльності та перспектив розвитку, то підприємства промисловості вперше за 7 місяців дали песимістичні оцінки. Респонденти очікували скорочення обсягу нових експортних замовлень та обсягу незавершеного виробництва. Водночас вони зберегли позитивні оцінки щодо обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень на продукцію.

Очікування підприємств торгівлі також погіршилися: вони очікували на зростання залишків товарів для продажу та обсяг закупівлі товарів для продажу на рівні попереднього місяця. Респонденти сектора і надалі налаштовані на зниження торгової маржі. Незважаючи на сезонне збільшення попиту, респонденти зберегли оптимістичні очікування щодо обсягу товарообігу.

Підприємства сфери послуг другий місяць поспіль очікували на погіршення своїх економічних результатів. Респонденти прогнозували зменшення обсягу нових замовлень і не очікували зміни обсягу послуг. У той самий час вони налаштовані на збільшення обсягу послуг у процесі виконання.

Підприємства будівництва найбільш песимістично налаштовані щодо результатів своєї діяльності внаслідок сезонного скорочення економічної активності та звуження інвестиційного попиту. Респонденти очікували зменшення обсягу нових замовлень та, як наслідок, зменшення обсягу закупівлі сировини та матеріалів. Водночас збереглися оптимістичні оцінки щодо обсягів виконаних будівельних робіт та закупівлі послуг підрядників.

Про те, як будуть змінюватися ціни на нафтопродукти в Україні читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: Скільки у 2022 році коштуватиме бензин та дизпаливо на заправках: прогноз експерта.

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