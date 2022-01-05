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ФОП зареєструвався за фактичним місцем проживання, і воно не відповідає адресі онлайн-реєстрації: які наслідки

13:01 5 січня 2022
Бізнес

У податковій службі пояснили, що у фізичної особи-підприємця не може бути більше однієї податкової адреси.

У ГУ ДПС у Дніпропетровській області наголошують, що згідно із законом, ФОП зобов'язаний визначити свою податкову адресу. Такою адресою вказується місце проживання підприємця, за якою він береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

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Ця адреса вказується у Єдиному державному реєстрі — саме реєстр є першоджерелом відомостей про місцезнаходження ФОПу.

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Так у податковій службі роз'яснили ситуацію, коли ФОП зробив державну онлайн реєстрацію за фактичним місцем проживання, яке не відповідає адресі реєстрації.

Нагадаємо, що Мінфін оновив усі реєстраційні документи для роботи ФОП із касовими реєстраторами — з цього року список підприємців, які мають користуватися РРО (ПРРО) розширили.

Фото з Pixabay

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