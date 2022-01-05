Підприємство йде на хитрощі: у ПФУ назвали законодавчу базу для отримання пільгової пенсії однією з категорій працівників

У Пенсійному фонді України пояснили пенсіонерці, яка подала документи на призначення пільгової пенсії, але отримала відмову, на що вона має право згідно із законом.

Жінка вказала, що вона пропрацювала 20 років дояркою, і що у пільговій пенсії їй відмовили, оскільки у пакеті документів не було довідки щодо виконання норм обслуговування. А на підприємстві їй такий документ не видають, пише «Пенсійний кур'єр».

«Довідка про встановлення та виконання норм обслуговування тварин обов'язкова, адже доярки мають право на пільгову пенсію за умови, що 20 років роботи підтверджено саме цим документом», — пояснює заступниця директора Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Галина Мастюгіна.

Чиновниця зазначає, що ці питання регулюються урядовою постановою від 12 серпня 1993 р. № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книги або відповідних записів у ній», а також Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І підприємства мають їх виконувати.

Втім, за її словами, іноді підприємства йдуть на хитрощі — не видають таких довідок, щоб не відшкодовувати Пенсійному фонду витрати на виплату пільгової пенсії.

«Але якщо це підприємство — сільськогосподарський товаровиробник, віднесений до четвертої групи платників єдиного податку, то це докорінно змінює справу: у такому разі відшкодування щодо виплати пільгової пенсії на їхні плечі не лягає», — додала Мастюгіна.

Чиновниця не давала конкретних порад щодо того, куди звертатися, якщо підприємство не захоче знову видати довідку. Можливо, пенсіонерка може відстоювати свої права у суді.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року в Україні підвищили пенсії сім'ям загиблих у АТО (ООС), а також «чорнобильцям» з інвалідністю.

Фото з Pixabay

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