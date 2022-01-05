До 12 гривень за куб: якими будуть базові річні ціни на газ у січні

В Україні, де для побутових споживачів обіцяють не підвищувати трифи на газ до кінця опалювального сезону, постачальники оприлюднили свої ціни на січень 2022 року.

Як пише «Газправда», на перший місяць цього року цінник знизив лише один постачальник — Херсонська обласна енергопостачальна компанія: з 13,5 грн за кубометр до 9,98 грн за кубометр.

Експерти консультаційного центру стверджують, що у січні вартість газу у залежності від постачальника коливатиметься від 7,799 до 11,99 грн за кубометр. А 36 газопостачальних компаній встановили ціни, нижчі за 8 гривень за кубометр.

По 10 гривень та вище ціни у таких постачальників:

Фото Газправди

Нагадаємо, що з 1 січня набули чинності нові тарифи на розподіл та доставку газу. Компанії намагалися підвищити вартість своїх послуг у 2−4 рази, але НКРЕКУ стверджує, що ціни зросли навіть менше за рівень інфляції.

Фото з Pixabay

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