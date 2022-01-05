27.31 / 27.55 30.70 / 31.10
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

До 12 гривень за куб: якими будуть базові річні ціни на газ у січні

14:50 5 січня 2022
Газ

В Україні, де для побутових споживачів обіцяють не підвищувати трифи на газ до кінця опалювального сезону, постачальники оприлюднили свої ціни на січень 2022 року.

Як пише «Газправда», на перший місяць цього року цінник знизив лише один постачальник — Херсонська обласна енергопостачальна компанія: з 13,5 грн за кубометр до 9,98 грн за кубометр.

Експерти консультаційного центру стверджують, що у січні вартість газу у залежності від постачальника коливатиметься від 7,799 до 11,99 грн за кубометр. А 36 газопостачальних компаній встановили ціни, нижчі за 8 гривень за кубометр.

По 10 гривень та вище ціни у таких постачальників:

Фото Газправди

Нагадаємо, що з 1 січня набули чинності нові тарифи на розподіл та доставку газу. Компанії намагалися підвищити вартість своїх послуг у 2−4 рази, але НКРЕКУ стверджує, що ціни зросли навіть менше за рівень інфляції.

Фото з Pixabay

243

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Салат «Ріг достатку»

«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Найсмачніший салат «Різдвяний вінок»: простий рецепт святкової страви за годину

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.