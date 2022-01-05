В Україні з'явиться економічний паспорт пенсіонера: як він працюватиме

Наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження «економічного паспорта». Такий документ дозволить українцям оплачувати навчання, купівлю житла чи лікування зі спеціального особового рахунку. Кошти на ньому накопичуватимуться шляхом щорічних внесків від держави, пише РБК-Україна.

Економічний паспорт є системою грошових накопичень, якими зможуть скористатися всі народжені в Україні діти після досягнення повноліття.

Головним суб'єктом економічного паспорта є Фонд майбутніх поколінь. На рахунки його учасників держава щороку вноситиме кошти у розмірі двох мінімальних зарплат.

Механізм роботи економічного паспорта викладено у законопроекті, який президент Зеленський вніс на розгляд парламенту 6 грудня 2021 року.

Відповідно до проекту закону, учасниками Фонду майбутніх поколінь стануть українці, народжені після 1 січня 2019 року. Державні внески на їхні особисті рахунки здійснюватимуться до 18-річного віку.

Таким чином, перші виплати із Фонду українці почнуть отримувати з 2037 року.

Скористатися накопиченнями можна буде за наступними критеріями:

• наявність громадянства України та досягнення повноліття;

• безперервне проживання на території України протягом останніх 5 років.

Для цього учаснику Фонду або його представнику слід подати адміністратору Фонду заяву та всі необхідні документи.

За наявності тяжких захворювань можливе отримання виплат до 18 років.

Ці гроші можна буде витратити на: навчання в освітніх установах України (професійних, професійно-технічних закладах вищої освіти); придбання власного житла в Україні; лікування тяжких захворювань (рак, інфаркт міокарда, інсульт, коронарне шунтування, ниркова недостатність, трансплантація життєво важливих органів та інші критичні захворювання чи стан здоров'я, визначені лікарсько-консультативною комісією); переказ коштів на особистий рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення.

У майбутньому програма економічних паспортів в Україні може бути розширена на пенсіонерів.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що людям старше 70−80 років необхідно мати базовий дохід, оскільки ця категорія громадян не має можливості додаткових заробітків.

З приводу сумарного розміру накопичень голова фракції «Слуга народу» Арахамія заявив, що за сприятливої ситуації українці зможуть отримати на економічні паспорти до 20 тисяч доларів.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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