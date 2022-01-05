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Як ФОП правильно заповнити річну декларацію за новою формою та коли її подавати: рекомендації практиків

15:23 5 січня 2022
бізнес

У 2022 році фізособи-підприємці (ФОП) подаватимуть річну податкову декларацію за новою формою. Вона об'єднує два документи — звіт про сплату єдиного податку та відомості про сплату ЄСВ. У новому форматі декларації всі дані про сплачений єдиний соціальний внесок будуть вказані в «Додатку 1», повідомляє AIN.ua.

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Подати об'єднану декларацію про податки та ЄСВ слід у такі терміни:

  • 1 та 2 група ФОП — до 1 березня 2022 року;
  • 3 група ФОП — до 9 лютого 2022 року.

Заповнювати слід такі форми

  • 1 та 2 групи — декларація F0103405 «Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця» та F0134105 (додаток 1) «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску».
  • 3 група — F0103307 «Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця» та F0133107 (додаток 1) «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску».

При заповненні додатка до декларації ЄСВ вказується за ті місяці, коли він платився. З січня до листопада мінімальний розмір ЄСВ становив 1320 грн. У грудні ЄСВ змінився (зросла мінімальна зарплата) і досяг 1430 грн.

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Фото pixabay.com

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