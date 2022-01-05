Яким буде курс гривні у січні: прогнози експертів

2021 рік для української валюти був досить успішним, оскільки її курс тривалий час зміцнювався. Хоча у грудні почалася девальвація гривні. У новому році незначне зниження курсу національної валюти продовжилося. Так, з 30 грудня долар подорожчав на 9 копійок, хоча євро подешевшав на 1 копійку. У середу, 5 січня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,30 грн за долар і 30,77 грн за євро. На готівковому валютному ринку долар і євро зміцнилися суттєвіше, на 10 — 20 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,23 грн, купити — по 27,49 грн; євро — здати по 30,62 грн, купити — по 31,04 грн. На думку експертів, у січні на валютному ринку не варто очікувати на суттєві курсові коливання, хоча на міжбанку долар може подорожчати до 27,5 грн.

«За минулий тиждень курс долара до гривні незначно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,2−0,5%, — повідомив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Йосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, який встановлюється НБУ, зріс із 27,23 до 27,30 грн (+0,2%). Попит та пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДілінг», за цей же час зросли з 27,20 — 27,22 грн до 27,34 — 27,36 грн (+0,5%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара у банках за тиждень зросли з 27,09 — 27,31 грн до 27,19 — 27,43 грн (+0,4% - +0,5%). При цьому різниця між середнім продажем і середньою покупкою розширилася з 0,8% до 0,9% внаслідок швидшого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо на помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,4 — 27,6 грн.

Якщо говорити про довгостроковий валютний прогноз, то у 2022 році середньорічний курс долара становитиме 27,4−27,5 грн, а до кінця року долар може піднятися до 27,6−27,8 грн. Це базовий сценарій, який передбачає низку факторів. По-перше, успішне продовження програми stand by з МВФ, по-друге, відсутність серйозного політичного загострення з Росією і переходу протистояння в «гарячу фазу». Якщо говорити про найближчу перспективу, то в січні 2022 року, найімовірніше, гривня не залишить діапазон 27,0−27,5 грн за долар", — прогнозує Вадим Йосуб.

На думку експертів, головним чинником, який впливатиме на валютний ринок, знову стане епідеміологічна ситуація в Україні.

«У вівторок курс долара США щодо гривні закріпився над рівнем 26,30 грн, — розповів аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ на ринок не виходив. Торгова сесія вівторка з валютної пари долар-гривня завершилася на рівні 27,42 грн, курс євро знизився до позначки 30,94 грн.

Поточний робочий тиждень через святкування Різдва завершиться в четвер, тому з високою ймовірністю обсяг торгів буде невисоким. Сьогодні Мінфін України проведе погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 10,97 млрд грн. Подібна «ін'єкція» ліквідності гривні може спровокувати зміцнення євро і долара США. Підтримати українську національну валюту у такій ситуації зможе лише НБУ.

Сальдо активних операцій регулятора на міжбанку, тобто різниця між обсягами купівлі та продажу іноземних валют, у 2021 році становило 2,41 млрд доларів. Це дозволило підтримувати стабільність курсу гривні, яка увійшла до ТОП-10 найсильніших щодо американського долара валют. Головним фактором, який впливатиме на котирування міжбанку, знову стане епідеміологічна ситуація в Україні. Кабмін допускає введення локдауну після 15 січня у випадку різкого зростання кількості хворих.

Вважаю, що цього тижня долар США щодо гривні зміцниться до рівня 27,50 грн. Єдина європейська валюта, зважаючи на все, зросте до позначки 31,05 грн", — вважає Андрій Гойлов.

Варто нагадати, що, як повідомив в інтерв'ю «ФАКТАМ» фінансовий експерт, інвестиційний банкір Сергій Фурса, у тому, що в держбюджеті на 2022 рік прогнозований курс гривні до долара закладений помітно вище за реальний, немає нічого дивного. За його словами, це багато в чому інструмент завищення потенційних доходів до бюджету.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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