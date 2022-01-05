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Податкова амністія: з 1 березня зросте ставка під час декларування іноземних активів

18:46 5 січня 2022
нерухомість

В Україні з 1 вересня 2021 року триває податкова амністія та є можливість добровільно задекларувати зокрема й іноземні активи, з яких не було сплачено податки та збори. До 1 березня такі придбання можна задекларувати за пільговою, зниженою податковою ставкою 7%. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Читайте також: Податкова амністія: як заповнити декларацію

Після 1 березня та до кінця кампанії (31 серпня 2022 року) ставка при декларуванні іноземних активів становитиме 9%.

У рамках податкової амністії підлягає декларуванню майно, у тому числі нерухомість, земля, недобудови в Україні чи інших країнах, якщо декларант не має документів, що підтверджують доходи для такого придбання.

З початку кампанії добровільного декларування активів українцями вже є перший мільярд. Задекларовано активи на 1,1 млрд гривень, збір із задекларованого становитиме 68,6 млн гривень.

Читайте також: Податкова амністія в Україні: кому, що та як треба буде декларувати

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