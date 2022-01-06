«Половини чеків немає, облік зламався»: підприємці скаржаться на проблеми із ПРРО

За п'ять днів, що минули з моменту переведення ФОПів на обов'язкові касові апарати (РРО та ПРРО), підприємці констатують, що податкова система обліку не впоралася з навантаженням. Програмний реєстратор (ПРРО) встановила порівняно невелика група підприємців, але цього відсотка вистачило, щоб програмні рішення вийшли з ладу. Сталося те, що попереджали податкові консультанти: чеки не фіскалізуються, доводиться неодноразово повторювати спроби.

«ПРРО видає помилки, висне, не входить, каса не закривається, половини чеків немає, облік зламався миттєво», — скаржиться киянин Роман Грабежов.

«Багато хто перестав приймати оплати через термінал. Багато дрібних точок просто з нового року стоять закриті. Усі бояться штрафів, — додав підприємець. — Бажання стати повністю білим змусило з нового року дуже багатьох повністю піти у тінь із готівковим розрахунком тільки. Або взагалі не відкритись».

«Ось уже тиждень я ламаю мозок, чому замість свят, спілкування з дітьми сиджу, закопавшись у роздруківках чеків, зет-звітів… Задвоєні чеки, незакриті вчасно зміни, задвоєні повернення, повернення перемішалися з магазинами» , — погоджується підприємець Ольга Фіщук.

«Вранці півгодини відкривалася зміна, ЄЦП просило разів 15 при завантаженому на сервер. З горем пробила чек, виявилося за одну хвилину створилися два однакові! Жах!» — обурюється Анастасія Перескокова.

Депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев, який активно обстоював ідею із касовими апаратами та ПРРО, намагається вирішувати проблеми у ручному режимі. Підприємців це не влаштовує. Вони хочуть роботи над помилками та зрозумілих правил для всіх, а не лише для тих, хто голосно скаржився в соцмережах.

Екс-міністр Дмитро Дубілет, який створив один із програмних реєстраторів для ФОПів, визнає, що збій був жахливим, системи не витримали. Дубілет сподівається, що податкова «війде в положення», але якщо цей варіант не спрацює, обіцяє компенсувати підприємцям штрафи. ФОПи цього оптимізму не поділяють.

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