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Втрачає гарантію та може не отримати товар: податківці нагадали про небезпеку оплати на особисті карткові рахунки

12:35 6 січня 2022
банк

Податківці вирішили боротися з особливостями української інтернет-торгівлі технікою. Дуже часто за дорогі аксесуари покупець платить не на рахунок магазину, а на особисту карту продавця. Часом такі реалізатори взагалі не зареєстровані як ФОП, а просто оформили у банку картку для розрахунків.

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Поки що податкова служба не карає учасників таких угод, але закликає до свідомості покупців. «Покупець не отримує фіскальний чек, втрачає гарантію на товар і взагалі ризикує не отримати його», — попереджають у податковій. Натомість з фіскальним чеком можна домогтися від продавця ремонту або заміни товару за гарантією. Крім того, фіскальний чек підтверджує, що товар не є кустарним виробництвом, а як мінімум сертифікований і безпечний.

Нагадаємо, раніше у Раді запропонували заборонити підприємцям торгувати технічно складними побутовими товарами (технікою, обладнанням), якщо ФОП зареєстрував другу групу. Для цих операцій пропонується оформляти третю групу ФОП.

Фото pixabay.com

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