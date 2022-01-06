Період безробіття можуть зарахувати до страхового стажу: названо умови

У Державному центрі зайнятості в черговий раз роз'яснили, що і період безробіття можуть зарахувати у страховий стаж, проте безробітний має бути офіційно зареєстрований в Центрі зайнятості і отримувати допомогу з безробіття (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності).

Також у страховий стаж зарахують періоди:

отримання допомоги з часткового безробіття;

отримання допомоги з часткового безробіття на період карантину зв'язку з пандемією коронавірусу ;

отримання матеріальної допомоги під час професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, в січні стартували виплати підвищених пенсій. «ФАКТИ» писали, хто з українців отримає 7800 гривень.

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