27.38 / 27.62 30.78 / 31.21
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Період безробіття можуть зарахувати до страхового стажу: названо умови

18:37 6 січня 2022
Період безробіття можуть зарахувати до страхового стажу: названо умови

У Державному центрі зайнятості в черговий раз роз'яснили, що і період безробіття можуть зарахувати у страховий стаж, проте безробітний має бути офіційно зареєстрований в Центрі зайнятості і отримувати допомогу з безробіття (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності).

Читайте також: Страховий стаж та період роботи у подвійному розмірі: кому зарахують, умови та які документи потрібні

Також у страховий стаж зарахують періоди:

  • отримання допомоги з часткового безробіття;
  • отримання допомоги з часткового безробіття на період карантину зв'язку з пандемією коронавірусу ;
  • отримання матеріальної допомоги під час професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, в січні стартували виплати підвищених пенсій. «ФАКТИ» писали, хто з українців отримає 7800 гривень.

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Різдво

Красиві вітання, смс та листівки з Різдвом Христовим

Військові у центрі Алмати

У центрі Алмати стріляють: рахунок вбитих та поранених йде на сотні

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Салат «Фантазія ніжної дружини»

«Фантазія ніжної дружини»: автор салату «Тайсон» представив незвичайну та смачну страву — легко розтопить серце кожної жінки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.