Накопичувальна пенсія в Україні: чи можна буде витратити накопичення «достроково» чи заповідати

В уряді називають накопичувальні пенсії додатковим соціальним захистом і запевняють — як тільки внесок потрапив на індивідуальний пенсійний рахунок людини в недержавному пенсійному фонді, він стає її власністю і ніхто не має права його забрати: ні роботодавець, ні держава, ні засновники пенсійного фонду. Про це в інтерв'ю 24tv.ua заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Також, за її словами, на пенсійні накопичення не може бути звернене будь-яке стягнення або застосована конфіскація, а у випадку критичного стану здоров'я їх можна використати на лікування до настання пенсійного віку.

Якщо ж в літньому віці доходів вистачає і людина не має потреби використовувати накопичення, то їх можна передати у спадок.

Окремо очільниця відомства зупинилася на нещодавно ухваленому рішенні про запровадження накопичувальної пенсійної системи для працівників підприємств великої приватизації. За словами Лазебної, суть пілотного проекту полягає в тому, що інвестор, який купуватиме об'єкт державної власності в рамках великої приватизації, запровадить накопичувальні пенсійні програми щонайменше для 50% працівників підприємства.

Це стосуватиметься тих підприємств, які, згідно з умовами продажу, зберігають основні види діяльності і водночас нараховують у своєму штаті понад 100 працівників. Майбутні власники таких підприємств укладатимуть пенсійні контракти з недержавними пенсійними фондами та сплачуватимуть накопичувальні внески на користь працівників. Внески робитимуться за рахунок роботодавця. Вони повинні бути не меншими за 4% заробітної плати працівника.

Лазебна підкреслила, що згідно з чинним законодавством, і роботодавці, і працівники мають податкові пільги на внески до недержавних пенсійних фондів. На суму внесків не нараховується єдиний соціальний внесок і із них не утримують військовий збір і податок на доходи фізичних осіб.

«З огляду на нашу демографію, ми маємо розуміти, що без власних пенсійних накопичень гідних доходів у літньому віці не буде. Тому пенсійні накопичення мають стати модою, а потім нормою. В тому числі, і пенсійні програми від роботодавця. Підприємство без пенсійної програми має бути виключенням, а не правилом. Люди мають обирати місце роботи, в тому числі, порівнюючи умови пенсійних програм. А завдання держави — стимулювати створення якомога більшої кількості успішних прикладів, які бажатимуть наслідувати інші», — сказала міністр.

Нагадаємо, опозиція критикує плани уряду щодо запровадження обов'язкових пенсійних накопичень, пропонуючи натомість, аби участь в проекті брали усі категорії працівників.

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