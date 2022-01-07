З огляду на святкові дні: у ПФУ розповіли, коли виплатять пенсії за січень

У Пенсійному фонді запевнили українців, що тривалі новорічні вихідні не вплинуть на графік виплати пенсій — надходжень слід чекати у визначену для кожного пенсіонера дату.

Так, відповідно до повідомлення Фонду в соцмережі, 6 січня на фінансування пенсій Фондом було направлено 2,3 млрд. гривень, а всього в січні обсяг асигнувань на ці цілі складе 14,9 млрд. гривень.

Нагадаємо, 4 січня було проведено перерахунки пенсій двом категоріям їх отримувачів — членам сімей загиблих та померлих (зниклих безвісти) осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

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