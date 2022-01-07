Як ФОПу поміняти групу єдиного податку і скільки разів це можна зробити

Фізичні особи-підприємці можуть змінювати групу не більше, ніж чотири рази на рік — відповідну заяву у контролюючи органи необхідно подавати за 15 календарних днів до початку чергового календарного кварталу.

Як уточнює ligazakon.net, переходити з групи на групу єдиного податку можливо в будь-якій варіації — з першої на третю чи з другої на першу. При цьому ФОП не маєте перевищувати дохід для обраної групи у момент подання заяви і відповідати іншим критеріям обраної групи єдиного податку.

Так, перша та друга група мають фіксовану ставку єдиного податку (10 відсотків від прожиткового мінімуму для працездатних осіб для першої групи та 20 відсотків від мінімальної заробітної плати для другої групи) незалежно від отриманого доходу.

Для третьої групи податок рахується з отриманого доходу і становить 5 відсотків.

Четверта група — це все той же аграрний сектор і своїми специфічними умовами.



Зазначається, що особливість переходу відображається у звітності. Перша та друга група подають річну звітність, а у разі зміни вони зобов'язані подати квартальні звіти, щоб відокремити доходи, які отримані на різних групах єдиного податку.

Якщо ФОП добровільно або примусово перейшов на загальну систему оподаткування, повернутися до спрощеної системи можливо лише через календарний рік — право на обрання єдиної системи оподаткування надається лише один раз на рік.

Раніше у податковій службі повідомляли, що з 1 січня 2022 року фізособи-підприємців, які надають доступ в інтернет, більше не можуть працювати як платники єдиного податку другої групи. Таким ФОПам потрібно або

перейти на третю групу, або відмовитися від спрощеної системи оподаткування та перейти на загальну систему, або виключити зі своїх КВЕДів заборонений та залишитися на другій групі.

Фото з Pixabay

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