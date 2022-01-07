Прийняти чи не прийняти? Українцям пояснили, як правильно відмовитись від спадщини

На жаль, отримання спадщини подекуди може призвести до нових матеріальних проблем, наприклад, якщо заповідач має значні борги. Тому важливо знати, чи можна відмовитися від прийняття спадщини, і як це зробити.

В одному з управлінь Міністерства юстиції роз'яснили, що спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її на підставі ст. 1268 Цивільного кодексу України.

Відмовитися від прийняття спадщини можна протягом строку у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини (дня смерті особи або з дня, з якого вона оголошується померлою). Для цього спадкоємцю необхідно звернутися із відповідною заявою до нотаріуса або уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Слід розрізняти неподання заяви про прийняття спадщини протягом встановленого строку й подання заяви про відмову від спадщини. Так, в першому випадку особа не здійснює свого права, внаслідок чого втрачає можливість прийняти спадщину, а в іншому — вчиняє активні дії, тобто реалізує своє право на відмову від прийняття спадщини.

Види відмови від спадщини:

відмова від спадщини за заповітом. Частиною першою статті 1274 Цивільного кодексу передбачено, що спадкоємець за заповітом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця за заповітом.

відмова від спадщини за законом. Спадкоємець за законом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черги (частина друга статті 1274 Цивільного кодексу). Відмова від прийняття спадщини може бути визнана судом недійсною з підстав, встановлених статтями 225, 229−231 і 233 Цивільного кодексу.

Відмова від спадщини може бути здійснена як на користь конкретної особи спадкоємця (адресна відмова), так і без зазначення такої особи (безадресна). У разі безадресної відмови від прийняття спадщини одним із спадкоємців за законом із черги, яка закликана до спадкування, частка у спадщини, яку він мав прийняти, переходить до інших спадкоємців тієї ж черги порівну, а в іншому випадку частка, від якої відмовився спадкоємець, переходить до того чи тих спадкоємців, вказаних ним у заяві. Крім того, у випадку адресної відмови у свідоцтві про право на спадщину відображається частка, від якої відмовився спадкоємець.

Також законодавство дозволяє відкликати відмову від прийняття спадщини — протягом строку, встановленого для її прийняття відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» порадили, як правильно оформити спадщину на землю.

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