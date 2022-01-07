В Україні хочуть змінити порядок надання кредиту на придбання житла переселенцями: що пропонують

В Україні готуються змінити умови отримання кредитів на придбання житла внутрішньо переміщеними особами (їх надає німецький банк KfW). Так, у Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву пропонують збільшити вік будинків, де може бути придбано квартиру, з 20 до 50 років, а термін пошуку відповідного житла — з 20 до 35 календарних днів.

«Необхідність змін пов'язана з тим, що велика кількість людей не встигає подати документи у строк, визначений чинним порядком», — пояснив голова правління фонду Сергій Кімнатний.

Відповідний проект рішення вже проходить стадію погодження, повідомляє ресурс Profidom.

Нагадаємо, із державного бюджету фінансується програма будівництва для переселенців нового житла. На це у листопаді Кабмін виділив додаткові асигнування у розмірі 13 млн гривень. Крім того, уряд вніс низку змін до порядку надання пільгового довгострокового державного кредиту переселенцям, які одночасно є учасниками АТО/ООС.

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