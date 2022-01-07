27.36 / 27.63 30.77 / 31.22
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні хочуть змінити порядок надання кредиту на придбання житла переселенцями: що пропонують

12:47 7 січня 2022
В Україні хочуть змінити порядок надання кредиту на покупку житла переселенцями: що пропонують

В Україні готуються змінити умови отримання кредитів на придбання житла внутрішньо переміщеними особами (їх надає німецький банк KfW). Так, у Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву пропонують збільшити вік будинків, де може бути придбано квартиру, з 20 до 50 років, а термін пошуку відповідного житла — з 20 до 35 календарних днів.

«Необхідність змін пов'язана з тим, що велика кількість людей не встигає подати документи у строк, визначений чинним порядком», — пояснив голова правління фонду Сергій Кімнатний.

Відповідний проект рішення вже проходить стадію погодження, повідомляє ресурс Profidom.

Нагадаємо, із державного бюджету фінансується програма будівництва для переселенців нового житла. На це у листопаді Кабмін виділив додаткові асигнування у розмірі 13 млн гривень. Крім того, уряд вніс низку змін до порядку надання пільгового довгострокового державного кредиту переселенцям, які одночасно є учасниками АТО/ООС.

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

З огляду на святкові дні: у ПФУ розповіли, коли виплатять пенсії за січень

З огляду на святкові дні: у ПФУ розповіли, коли виплатять пенсії за січень

пиріг

Швидко, ситно та дуже смачно: рецепт лінивого пирога з фаршем та зеленню

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

Салат «Ріг достатку»

«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.