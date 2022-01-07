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Скільки у 2022 році у вас заберуть із зарплати і як самому розрахувати суму податків

13:27 7 січня 2022
Скільки у 2022 році у вас заберуть із зарплати і як самому розрахувати суму податків

З 1 грудня 2021 року, коли в Україні відбулося підвищення мінімальної заробітної плати до 6,5 тисяч гривень, збільшились і податкові нарахування, зокрема, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовий збір та єдиний соціальний внесок.

Тож якщо до 1 грудня українці, які отримували мінімальну заробітну плату 6 тис. грн, сплачували 1170 грн податків, то тепер відрахування із мінімальної зарплати в розмірі 6,5 тис. грн становлять вже 1267,5 грн., а з 1 жовтня 2022 року, коли, згідно з законом про держбюджет, мінімальна заробітна плата зросте ще на 200 грн і складе 6700 грн, розмір відрахувань збільшиться до 1306,5 грн., нагадують ФАКТИ.

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Аби розрахувати суму відрахувань самостійно, беручи за основу мінімальну зарплату, треба розмір виплат помножити на 0,195 (ставка ПДФО і військовий збір).

Також не варто забувати, що ЄСВ також прив'язаний до мінімальної заробітної плати, і нині складає вже 1430 грн.

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