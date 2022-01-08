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У «Нафтогазі» розповіли, коли можна чекати на підвищення тарифів на газ

14:24 8 січня 2022
газ

З 1 січня в Україні зросли місячні тарифи на газ для населення. Ті компанії, які відмовилися від місячних планів, залишивши лише річну пропозицію, не мають наміру підвищувати тариф до закінчення опалювального сезону.

Зокрема, у «Нафтогазі» запевнили, що тариф «Фіксований» — 7,96 грн за кубометр — діятиме до 30 квітня цього року.

«Тарифний план „Фіксований“ з ціною 7,96 грн за кубометр газу діє з 01.05.2021 по 30.04.2022 року, і протягом цього періоду ціна тарифного плану не змінюватиметься», — відповіли в компанії на запит клієнтки у Facebook.

Які тарифи будуть з травня цього року, наразі невідомо. Ясно тільки, що ціна піде у бік збільшення. Платити за газ за ринковими цінами більшість українців просто не зможуть.

На субсидії цього року закладено менше грошей, ніж торік. Тож це теж не врятує ситуацію.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні набули чинності нові тарифи на розподіл та доставку газу. Для населення ціна збільшилась на 20 відсотків.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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