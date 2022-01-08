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У січні набули чинності нові тарифи на електрику для власників домашніх сонячних та вітрових станцій

19:40 8 січня 2022
сонячні батареї

Поки бізнес закликає впроваджувати енергозберігаючі технології та широко використовувати сонячні батареї та вітрові енергогенеруючі установки, фахівці говорять про глибоку кризу в секторі альтернативної енергетики. З 1 січня 2022 року встановлено нові «зелені» тарифи на електроенергію, що отримується власниками домашніх сонячних електростанцій та побутових вітрових установок. Постанова була ухвалена 30 грудня 2021 року.

  • На електроенергію із сонячних установок, потужність яких не перевищує 30 кВт та введених з 2020 року, «зелений» тариф складе 5,005 грн/кВт-год (без ПДВ).
  • На електроенергію, вироблену з енергії вітру установками потужністю не більше 30 кВт та введеними в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року, «зелений» тариф становитиме 3,5797 грн/кВт·год (без ПДВ).
  • На електроенергію від комбінованих вітро-сонячних генеруючих систем потужністю до 50 кВт «зелений» тариф складе 5,0382 грн/кВт·год без ПДВ (для установок, запущених у 2019-му) та 3,7786 грн/кВт·год без ПДВ (для установок, введених в експлуатацію у 2020−2024 роках).

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Фото pixabay.com

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