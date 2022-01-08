У січні набули чинності нові тарифи на електрику для власників домашніх сонячних та вітрових станцій

Поки бізнес закликає впроваджувати енергозберігаючі технології та широко використовувати сонячні батареї та вітрові енергогенеруючі установки, фахівці говорять про глибоку кризу в секторі альтернативної енергетики. З 1 січня 2022 року встановлено нові «зелені» тарифи на електроенергію, що отримується власниками домашніх сонячних електростанцій та побутових вітрових установок. Постанова була ухвалена 30 грудня 2021 року.

На електроенергію із сонячних установок, потужність яких не перевищує 30 кВт та введених з 2020 року, «зелений» тариф складе 5,005 грн/кВт-год (без ПДВ).

(без ПДВ). На електроенергію, вироблену з енергії вітру установками потужністю не більше 30 кВт та введеними в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року, «зелений» тариф становитиме 3,5797 грн/кВт·год (без ПДВ).

(без ПДВ). На електроенергію від комбінованих вітро-сонячних генеруючих систем потужністю до 50 кВт «зелений» тариф складе 5,0382 грн/кВт·год без ПДВ (для установок, запущених у 2019-му) та 3,7786 грн/кВт·год без ПДВ (для установок, введених в експлуатацію у 2020−2024 роках).

Фото pixabay.com

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