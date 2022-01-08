Ціна на газ в Україні з січня 2022 року: які тарифи для населення

Газопостачальні компанії у січні розділилися на дві великі групи. Є ті, хто задекларував місячний тариф на газ біля позначки 8−12 грн за кубометр, але чесно попередив, що ціна щомісяця змінюватиметься. Є і велика група постачальників, у яких місячний тариф становить 50−57 грн/кубометр, і споживачі хоч-не-хоч змушені переходити на річний тариф.

У січні найнижчі місячні тарифи встановили компанії:

ETG — 7,788 грн/кубометр;

Neogaz — 7,80 грн/кубометр;

«Уманьгаз збут» — 7,8900 грн/кубометр;

«Черкасигаз збут» — 7,89 грн/кубометр;

«Кременчукгаз Трейдінг» — 7,95 грн/кубометр.

Найвищі тарифи зараз у постачальників:

«М Газ Трейдінг» — 50,0 грн/кубометр;

«Львівенергозбут» — 53,0 грн/кубометр;

«Хмельницькенергозбут» — 55,5 грн/кубометр;

«ТАС Енергія країни» — 57,5 грн/кубометр.

Нагадаємо, у «Нафтогазі» підтвердили, що тариф «Фіксований» — 7,96 грн за кубометр — діятиме до 30 квітня. При цьому для споживачів з 1 січня змінилися тарифи на розподіл та доставку газу.

Фото pixabay.com

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