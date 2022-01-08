Ціна на газ в Україні з січня 2022 року: які тарифи для населення
Газопостачальні компанії у січні розділилися на дві великі групи. Є ті, хто задекларував місячний тариф на газ біля позначки 8−12 грн за кубометр, але чесно попередив, що ціна щомісяця змінюватиметься. Є і велика група постачальників, у яких місячний тариф становить 50−57 грн/кубометр, і споживачі хоч-не-хоч змушені переходити на річний тариф.
У січні найнижчі місячні тарифи встановили компанії:
- ETG — 7,788 грн/кубометр;
- Neogaz — 7,80 грн/кубометр;
- «Уманьгаз збут» — 7,8900 грн/кубометр;
- «Черкасигаз збут» — 7,89 грн/кубометр;
- «Кременчукгаз Трейдінг» — 7,95 грн/кубометр.
Найвищі тарифи зараз у постачальників:
- «М Газ Трейдінг» — 50,0 грн/кубометр;
- «Львівенергозбут» — 53,0 грн/кубометр;
- «Хмельницькенергозбут» — 55,5 грн/кубометр;
- «ТАС Енергія країни» — 57,5 грн/кубометр.
Нагадаємо, у «Нафтогазі» підтвердили, що тариф «Фіксований» — 7,96 грн за кубометр — діятиме до 30 квітня. При цьому для споживачів з 1 січня змінилися тарифи на розподіл та доставку газу.
Фото pixabay.com320
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