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Гроші

Обов'язкові касові апарати для ФОП: штрафи для підприємців можуть відстрочити

7:40 9 січня 2022
Данило Гетьманцев

Верховна Рада, яка запровадила обов'язковість застосування касових апаратів підприємцями, готова відтермінувати штрафи за їхнє невикористання. Ініціатором відповідних змін у законодавстві є голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев .

За його словами, йдеться про відтермінування до 1 лютого 2022 року.

«Я вже запропонував відповідну поправку, думаю, що ми її проголосуємо досить швидко, щоб зменшити або скасувати свої штрафи для тих, хто зареєструє РРО (реєстратори розрахункових апаратів) до 1 лютого 2022 року «, — сказав депутат в ефірі одного з телеканалів.

Згідно з чинними нормами закону, штраф складає 100% від суми чека, якщо податківці вперше спіймають порушника, другий та всі подальші порушення «потягнуть» вже на 150% від суми чека.

Зазначимо, що коли ФОПи почали масово реєструвати РРО з початку року, послуги програмного РРО почали збоїти.

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