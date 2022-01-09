Накопичувальна пенсія: на яких умовах роботодавці з «великої приватизації» робитимуть внески

Експеримент із запровадження обов'язкових пенсійних відрахувань на рахунки працівників підприємств «великої приватизації» передбачає лише мінімальний розмір внесків, а конкретні рішення щодо фактичного розміру та принципів здійснення відрахувань прийматимуть самі власники підприємства. Про це в в інтерв'ю 24 каналу розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, це може бути фіксована сума або ж фіксований відсоток від заробітної плати, або ж розмір внеску може зростати в залежності від певних умов — приміром, віку людину або її стажу, або тривалості її роботи на підприємстві, на певній ділянці виробництва. Також можуть бути застосовані будь-які інші принципи — це питання того, які потреби ва мотивації є на підприємстві.

Людина може і за власним бажанням сплачувати внески на власний пенсійний рахунок — в Україні вже є приклади, коли підприємство будує пенсійну програму таким чином, аби заохочувати працівників до відповідального ставлення до свого майбутнього. Зокрема, у разі сплати працівником пенсійних внесків з власної зарплати на свою користь роботодавець додає на його пенсійний рахунок таку саму суму.

Важливо, що експеримент стосуватиметься лише тих підприємств, які, згідно з умовами продажу, зберігають основні види діяльності і водночас нараховують у своєму штаті понад 100 працівників. Майбутні власники таких підприємств укладатимуть пенсійні контракти з недержавними пенсійними фондами та сплачуватимуть накопичувальні внески на користь працівників. Внески робитимуться за рахунок роботодавця. Вони не можуть бути меншими ніж 4% заробітної плати працівника.

До слова, згідно з чинним законодавством, і роботодавці, і працівники мають податкові пільги на внески до недержавних пенсійних фондів. На суму внесків не нараховується єдиний соціальний внесок і із них не утримують військовий збір і податок на доходи фізичних осіб.

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