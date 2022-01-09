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Україна

«Ресурсний закон»: за що та скільки заплатять українці

12:07 9 січня 2022
Податки під час продажу нерухомості

З 1 січня 2022 року в Україні діє так званий «ресурсний» закон, що містить податкові новації, які стосуються не лише бізнесу, а й пересічних громадян. Текст документу доступний на сайті парламенту .

Рентна плата

Підвищуються ставки екологічного податку та рентної плати за користування надрами. Так, Мінфін вперше запропонував, щоб базою нарахування ренти замість собівартості була вартість руди на світовому ринку, а ставки ренти прогресивно диференціювалися (чим вища ціна — тим вища ставка ренти).

«Мінімальне податкове зобов'язання»

Цей платіж стосується власників земельних ділянок. За стандартної вартості землі у 28 тисяч гривень за гектар платити до бюджету доведеться по 1,4 тисячі гривень за гектар на рік. Водночас передбачено зменшення мінімальної площі землі фермерського господарства з 2 га до 0,5 га, що дозволяє перейти на спрощену систему оподаткування.

Оподаткування нерухомості

Запроваджуються підвищені ставки податку при багаторазовому продажу нерухомості фізичними особами — дохід, отриманий від продажу протягом року другого об'єкта нерухомост оподатковується за ставкою 5%, а третього та наступних об'єктів — вже за ставкою 18%.

Акциз

Підвищується акцизний податок на спирт у алкогольних напоях, фактична міцність яких перевищує 22 відсотки об'ємних одиниць етилового спирту. Нова ставка становить 133,31 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Обмеження для бізнесу

Обмежується право виїзду керівника юридичної особи-боржника за кордон. Також цим правом тепер не можуть користуватися керівники юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів у разі невиконання компаніями податкових зобов'язань.

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Колаж economics-prorok.com

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