Індексація зарплати: що важливо знати, щоб правильно визначити, яку суму мають нарахувати

У Держпраці детально роз'яснили, як індексується посадовий оклад (тарифна ставка) працівників підприємства, що регулюється Порядком проведення індексації грошових доходів населення.

«До складу заробітної плати можуть входити різні складові, наприклад, надбавки, премії, доплати, проте основою заробітної плати і, відповідно, базою нарахування багатьох видів складових є посадовий оклад. На багатьох підприємствах бувають випадки, коли посадовий оклад (тарифна ставка) тривалий час не підвищувється, хоча його розмір, наприклад, може бути вищим за розмір мінімальної заробітної плати», — зазначають у ГУ Держпраці на Дніпропетровщині та додають, що індексація заробітної плати — механізм підвищення, що дозволяє частково чи повністю відшкодувати подорожчання споживчих товарів та послуг.

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Щоб правильно визначити суму індексації, потрібно знати основні правила її нарахування:

у місяці підвищення окладів значення індексу споживчих цін (ІСЦ) береться за 1 чи 100%. Надалі ІСЦ обчислюється починаючи з місяця, наступного за місяцем підвищення;

індексується зарплата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО). Частина зарплати, що перевищує ПМПО, не підлягає індексації;

зміна «базового» місяця відбувається у разі підвищення посадового окладу, тобто підвищення розмірів складових на «базовий» місяць впливає.

не нараховується індексація у місяці підвищення посадового окладу (тарифної ставки), якщо розмір такого підвищення перевищує суму можливої індексації у відповідному місяці;

у місяці підвищення посадових окладів до розрахунку підвищення доходу включаються всі складові зарплати, які мають постійний характер.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року Кабмін вирішив підтримати працівників IT-сфери в Україні, які працюють у правовому просторі «Дія City». Було вирішено, що якщо працівники отримують зарплату від резидентів «Дія City», то всі ці винагороди, компенсації та інші виплати щороку індексуватимуться.

Фото з Pixabay

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