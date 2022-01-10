Аліменти, декретні, допомога: все про «дитячі» виплати у 2022 році

У 2022 році різні «дитячі» виплати збільшать — вони «прив'язані» до показника прожиткового мінімуму, причому ці показники різні для різних вікових груп. Зокрема аліментні виплати.

З грудня 2021 року прожитковий мінімум становить:

на дитину віком до 6 років — 2 100 гривень;

на дитину віком від 6 до 18 років — 2 618 гривень.

Аліменти.

Мінімальний розмір аліментів — 50% прожиткового мінімуму.

На даний момент виплати становлять:

для дітей віком до 6 років — 1 050 гривень;

для дітей від 6 до 18 років — 1 309 гривень.

Влітку цього року заплановано підвищення розмірів прожиткових мінімумів:

для дітей до 6 років — до 2 201 гривні;

для дітей від 6 до 18 років — 2744 гривні.

Збільшаться і мінімальні аліментні виплати — до 1 100,5 гривні та до 1 372 гривень.

Ще одне підвищення заплановано на грудень 2022 року:

для дітей до 6 років — до 2 272 гривень;

для дітей від 6 до 18 років — до 2 833 гривень.

Після цього мінімальні виплати збільшаться до 1136 та 1416 гривень відповідно.

Втім, виплати можуть бути й вищими — якщо платник аліментів отримує значну зарплату, то за рішенням суду мінімальні виплати можуть становити і 100 відсотків прожиткових мінімумів на дитину.

Можуть отримувати аліменти й діти старше 18 років. Якщо вони навчаються, то мають право отримувати гроші до досягнення ними 23 років. При цьому за основу розрахунку аліментів беруть уже інший показник — прожитковий мінімум для працездатних. На даний момент він становить 2481 гривню, а мінімальні аліменти, відповідно — 1240,5 гривень.

Допомога на дитину

Допомога на дітей одиноким матерям або усиновлювачам, матері (батькові) у разі смерті одного з батьків розраховується як різниця між прожитковим мінімумом, що відповідає віку дитини, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні півроку. Тобто на кожну дитину максимальний розмір допомоги буде: 2100 грн (діти до 6 років), 2618 (6−18 років), 2481 (для учнів та студентів 18−23 років розмір допомоги вираховується з ПМ для працездатних).

Допомога дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, становить 2,5 прожиткових мінімумів (3,6 — для дитини з інвалідністю). У разі отримання дитиною стипендій, пенсій, аліментів, держдопомоги (крім соціальної допомоги на дітей з інвалідністю) розмір допомоги розраховується як різниця між 2,5 (3,5) прожиткового мінімуму та середньомісячним розміром інших виплат за попередній рік.

Максимальний розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на даний момент становить: 5250 грн (7350 для дітей з інвалідністю) — для дітей до 6 років, 6545 (9163) — 6−18 років.

Допомога особі, яка доглядає хвору дитину, якій не встановлено інвалідність, призначається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1934 грн.

Соцдопомога інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю також зросте:

особам з інвалідністю дитинства І групи (100% ПМ для тих, хто втратив працездатність) — до 1934 грн,

ІІ групи (80%) — до 1547,2 грн,

ІІІ групи (60%) — до 1160,4 грн,

дітям з інвалідністю (70%) — до 1353,8 грн.

Допомога по вагітності та пологах:

Допомога становить 100% середнього офіційного доходу жінки. Жінки, які не працюють, також можуть претендувати на декретні виплати — 25% від прожиткового мінімуму для працездатних (на даний момент не менше 620,25 грн.)

Державна допомога при народженні дитини — 41 280 грн, з них 10 320 грн одноразово та 860 грн щомісяця протягом трьох років.

Замість «бебі-боксу» молодим батькам дозволили отримувати грошову компенсацію — це можна зробити через онлайн-сервіс «Малятко» у додатку «Дія». На даний момент виплата становить 6300 гривень — три прожиткові мінімуми на дітей до 6 років. Зі зростанням цього показника збільшуватиметься й сума.

Також сім'ї, які найбільше потребують допомоги у догляді за дитиною до 3 років, можуть розраховувати на послуги «муніципальної няні» .

Послуга «муніципальна няня» надається для догляду за:

дитиною до трьох років, яка потребує додаткового догляду (дитина з інвалідністю до трьох років, дитина до трьох років, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, з тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем, тяжкими псами розладами, цукровим діабетом I типу (інсулінозалежний), гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, який потребує паліативної допомоги, якому не встановлено інвалідність);

двома та більше дітьми молодше трьох років;

дитиною до трьох років, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

Батьки, щомісяця до 5 числа мають надавати документи про оплату праці няні, а рішення про нарахування компенсації приймається місцевими органами соцзахисту протягом 10 днів з дня подання повного пакету документів. Сума компенсації — прожитковий мінімум для дітей до 6 років.

Фото з Pixabay

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