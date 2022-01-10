Намічається дефіцит: експерти прогнозують зростання цін на електроенергію та скраплений газ після подій у Казахстані

Ситуація у Казахстані, де після Нового року розпочалися масові протести через підвищення тарифів на скраплений газ, які вилилися у збройне протистояння, може вплинути на ціни на газ та електроенергію, вироблену на АЕС.

Так, кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський в інтерв'ю УНІАН нагадав, що Казахстан постачав в Україну близько третини скрапленого газу, який споживається в нашій країні.

«Хоча останнім часом постачання було скорочено через зростання попиту на газ у самому Казахстані, проте подальше скорочення або повна зупинка поставок може призвести до дефіциту зрідженого газу в Україні та зростання цін», — зазначив він і додав, що події у Казахстані, на який припадає 40% світового видобутку урану, сприяли збільшенню його вартості на світових біржах.

А голова ради з питань іноземних інвестицій та економічного розвитку України Роман Бабицький вважає, що ситуація може призвести і до обмеження постачання нафти.

«Сама Україна не постраждає критично від обмеження постачання нафти, від неї більше залежить Європа. Але нафта, у свою чергу, потрібна для створення енергоресурсу, з яким сьогодні в Європі велика криза. І ось це вже дуже позначиться на Україні. Може статися, що ціна 54 грн за кубометр газу ще не була верхнім лімітом, ціни на електроенергію також можуть підскочити», — зазначив він.

Експерт вважає, що самі по собі події у Казахстані не мають критичної ваги для світу, але в Україні склалася низка загрозливих факторів для енергетики та економіки.

Нагадаємо, що постачальники «блакитного» палива розділилися на дві великі групи. Є постачальники, які у січні 2022 року задекларували місячний тариф на газ у 8−12 грн за кубометр, але попередили, що ціна щомісяця змінюватиметься. Є й велика група постачальників, які мають місячний тариф 50−57 грн/кубометр. Тим часом «Нафтогаз» пообіцяв, що ціна 7,96 грн за кубометр залишиться для споживачів незмінною до 30 квітня цього року.

Фото з Pixabay

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