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В Україні частина підприємств зможуть купувати дешевший газ: кому нададуть знижки

15:30 10 січня 2022
газ

В Україні затвердили перелік підприємств, які виробляють соціально значущі товари, яким поставлятимуть природний газ внутрішнього видобутку з обмеженою націнкою 25%.

Інформація про це з'явилася на «Урядовому порталі».

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, понад 6,8 тисячі компаній зможуть отримувати природний газ за дешевшою ціною.

Йдеться про підприємства, основним видом діяльності яких є виробництво наступних товарів:
- борошно пшеничне вищого ґатунку;
- молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці);
- хліб житньо-пшеничний;
- яйця курячі категорії С1;
- птах (тушка куряча);
- батон;
- олія соняшникова.

Нагадаємо, експерти вже давно закликали уряд обмежити вартість енергоносіїв для підприємств харчової галузі, багато з яких уже перебувають на межі зупинки.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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