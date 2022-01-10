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Стажу немає, працював неофіційно: у Кабміні пояснили, якою буде пенсія у частини українців

17:56 10 січня 2022
пенсіонер

Українці, які не працювали чи працювали неофіційно, не можуть розраховувати на пенсії від держави. Ті люди, які не мають 15 років стажу, залишаться без пенсій й будуть змушені розраховувати тільки на себе або своїх родичів. Їм буде потрібна окрема соціальна допомога від держави.

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Розмір такої допомоги прив'язаний до прожиткового мінімуму, що сьогодні становить 1934 грн. Виплати почнуться не у 60 років, як для пенсіонерів з повним стажем, а у 63 роки.

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Людина, яка ніде не працювала офіційно, отримуватиме допомогу. Її розмір також прив'язаний до прожиткового мінімуму.
Отримувати допомогу можна лише з 65-річного віку.

У 2022 році, щоб піти на пенсію у 60 років, потрібно мати вже 29 років страхового стажу. Вимога до наявності страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років зростатиме щорічно аж до 2028 року включно.

Нагадаємо, у Кабміні опублікували графік підвищення пенсій у 2022 році.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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