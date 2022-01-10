За фактом виходить набагато менше: якою насправді буде пенсія чорнобильців після «осучаснення»

З 1 січня 2022 року пенсії ліквідаторів аварії на ЧАЕС суттєво збільшаться.

Якщо щомісячний розмір пенсійних виплат (з усіма надбавками) не досягає певної суми, таким пенсіонерам встановлюється щомісячна адресна допомога до зазначених розмірів, нагадує «На Пенсії».



Загальний розмір пенсії в осіб з інвалідністю першої групи не може бути нижчим за 100% середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік.

Для осіб з інвалідністю другої групи пенсія не може бути нижчою за 80% такої середньої зарплати, в осіб з інвалідністю третьої групи — 60%.

З 1 грудня 2022 року набуде чинності ще одна важлива зміна. Вона стосується формули розрахунку пенсії щодо інвалідності.

До розрахунку чорнобильських пенсій мають долучити сучасніший показник середньої зарплати, як і для більшості пенсій за віком — середня зарплата за 2014−2016 роки, проіндексована надалі.

Йдеться про суму 5426,60 грн (зараз ця сума дорівнює 1338,94 грн) — це середня зарплата за 2014−2016 роки (3764,40 грн), яка проіндексована кілька разів у 2019−2021 роках.

Пенсія по інвалідності визначається за формулою :

де

Зс — це, як зазначалося вище, проіндексована середня зарплата за 2006 рік (на даний момент це 1388,94 грн.);

КЗС — індивідуальний коефіцієнт зарплати (визначається шляхом розподілу зарплати за роботу в зоні відчуження на середню зарплату по країні за місяць);

Кв — обсяг відшкодування фактичних збитків (відсоток втрати працездатності).

Видання наводить приклад розрахунку пенсії для людини, у якої індивідуальний коефіцієнт зарплати за роботу у зоні відчуження вийшов 5,58659 (тобто її зарплата за той час виявилася у 5,5 разів вищою за середню по країні). Відсоток втрати працездатності 70%.

1388,94×5,58659×70% = 5431,61 грн.

Якщо у таку формулу підставити вищий показник середньої зарплати (5426,60 грн), то розмір пенсії у цьому прикладі зростає приблизно в 4 рази, що, як очікується, має відбутися з 1 грудня 2022 року.

Також можна обрати й розрахунок пенсії з урахуванням п'ятиразового розміру мінімальної зарплати в країні. У цій формулі, яка ідентична першій, визначення зарплати відрізняється:

де

Зс — тут уже використовується показник середньої зарплати за 2014−2016 роки, що проіндексована у 2019−2021 роках (у період з 1 березня 2021 року до 1 березня 2022 року використовується 5426,60 грн.);

КЗС — індивідуальний коефіцієнт зарплати — визначається спеціальним способом з урахуванням п'ятикратного розміру мінімальної зарплати (формула нижче);

Кв — обсяг відшкодування фактичних збитків (відсоток втрати працездатності).

Формула розрахунку індивідуального коефіцієнта зарплати:

де

Зп — розмір мінімальної зарплати, встановлений законом на 1 січня відповідного року (на 1.01.2021 р. — було 6 тисяч гривень, на 1.01. 2022 р. — 6500 гривень);

Зс1 — середня зарплата по країні за попередній рік (у 2021 році, як сказано вище, при розрахунку враховувався показник за 2020 рік — 10340,35 гривні).

За такої формули індивідуальний коефіцієнт зарплати у всіх однаковий і він може змінюватися рік у рік у зв'язку із зростанням зарплати в Україні як мінімальної, так і середньої.

У 2021 році за даної методики розрахунку застосовувався коефіцієнт 2,90126, тобто (6000×5):10 340,35.

У результаті зарплата у всіх за такої формули буде однаковою: 5426,60 грн. х 2,90126 = 15743,98 грн.

Таким чином, щоб визначити розмір пенсії за зазначеною формулою станом на 2021 рік, зазначену суму 15 743,98 гривні потрібно було множити на відсоток втрати працездатності. Наприклад, у разі втрати працездатності 70% розмір пенсії виходив:

15 743,98 грн. х 70% = 11020,79 грн.

На прикладі видно, що розрахунок пенсії чорнобильців з урахуванням п'ятиразового розміру мінімальної зарплати не означає, що розмір пенсії має становити рівно п'ять мінімальних зарплат, за фактом він виходить набагато меншим.

Крім того, в Україні діє обмеження, згідно з яким максимальна пенсія обмежується десятьма прожитковими мінімумами, тобто з 1 грудня 2021 року вона не може перевищувати 19 340 гривень (1934 грн. х 10).

Нагадаємо, у Мінсоцполітики уточнили, на які виплати зможуть розраховувати українці, які мають неповний страховий стаж, а також ті, хто все життя працював неофіційно та зовсім не має трудового стажу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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