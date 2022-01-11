Перерахунок пенсій з початку січня: кому виплати збільшили більш ніж на 1 тисячу гривень

З 1 січня в Україні деяким категоріям пенсіонерів збільшено пенсійні виплати.

Зокрема підвищення торкнулося пенсій непрацездатним членам сім'ї загиблих або померлих учасників АТО/ООС.

Середній розмір підвищення становив 1895,26 гривень. З 3 361 отримувача соцвиплати до 1000 гривень отримають 115, понад 1000 гривень — 3 246 осіб.

Мінімальний розмір пенсійної виплати кожному з непрацездатних батьків, дружині загиблих та померлих учасників АТО/ООС встановлено на рівні 7 800 гривень.

З 1 січня також проведено перерахунки пенсій низки учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Розміри пенсій збільшено для 21 204 людей. Середній розмір підвищення — 2903, 21 гривень. До 1000 гривень підвищено виплати 2246 людям, понад 1000 гривень — 18958.

Нагадаємо, у 2022 році уряд запланував 12 етапів підвищення пенсій.

Фото: https://ua.depositphotos.com

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter